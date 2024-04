Awakening-konferenssin puhujavieras Dan Eriksson: ”Ihmiset ovat todella väsyneitä punaiseen terroriin”

Viikko sitten Ruotsissa Skånen maaseudulla kansallismielisen Det fria Sverige -järjestön Ruotsalaisten taloon (Svenskarnas hus) kohdistui vakava tuhopolttoisku. Kansalainen tavoitti Det fria Sverigen puheenjohtaja Dan Erikssonin lauantaina kansallismielisestä Awakening-konferenssista Kulttuurikeskus Otsolasta. Eriksson oli yksi konferenssin ulkomaalaisista puhujavieraista.

Det fria Sverige oli ostanut tilan kuukautta aiemmin. Maatila koostuu kolmesta rakennuksesta. Tulipalossa päärakennus paloi kokonaan. Etelä-Skånen poliisi tutkii tapausta tuhopolttona.

Tilan myyjä ja nykyinen omistaja on tutkinnassa yhteydessä poliisiin. Onko poliisitutkinnassa selvinnyt mitään uutta tietoa tuhopolton tekijöistä?

– Emme ole toistaiseksi kuulleet mitään uutta poliisilta. Toivon, että he tekevät ammattimaista työtä, mutta ymmärrän myös, että tekijää on vaikea löytää. Perjantaina ruotsalainen Antifa kirjoitti asiasta, mutta he eivät ottaneet nimenomaisesti vastuuta asiasta, Dan Eriksson kertoo Kansalaiselle.

Poliisi ilmoitti heti, että kyseessä on vakava rikos eli tuhopoltto. Ihmishenkiä ei onneksi vaarantunut. Aiotteko tehostaa kiinteistöjenne valvontaa?

– Kyllä. Syy siihen, että kerroimme iskusta julkisuuteen vasta viisi päivää myöhemmin, oli se, että olimme ryhtyneet vakaviin toimenpiteisiin turvallisuuden parantamiseksi sekä Skånen toimipisteessä että muissa kiinteistöissämme, Eriksson kertoo.

Onko kiinteistöihinne aiemmin kohdistunut mitään ilkivaltaa tai vahingontekoja?

– Ei, lukuun ottamatta tarraa, joka kiinnitettiin Älgaråsin pääkonttorimme oveen. Mutta se vaikutti lähinnä lasten leikiltä eikä mitään sen vakavampaa. Olemme saaneet uhkauksia verkossa, mutta viime viikon lauantaihin asti kukaan ei ollut vielä lähtenyt toteuttamaan niitä, Eriksson toteaa.

Älgaråsin pikkukaupungissa keskisessä Ruotsissa sijaitseva toinen Ruotsalaisten talo on toimintakeskus, joka tarjoaa kansallismielisille kokoontumispaikan. Talossa toimii kahvila, kirjasto, myymälä ja siellä on myös kuntosali. Det fria Sverige -järjestö sai talon käyttöönsä maaliskuussa 2019 ja on sen jälkeen vakiinnuttanut toimintansa.

Ruotsissa ja Suomessa kuten monissa muissa Euroopan maissa oman kiinteistön hankinnalla torjutaan nykyisin aktiivisesti harjoitettua kansallismielisten systemaattista syrjintää. Tämä näkyy esimerkiksi vuokratilojen omistajien maalittamisena, joka heikentää omistajan halua vuokrata tilojaan kansallismielisille.

Ovatko tällaiset iskut yleisiä Ruotsissa, ja miten näet tuhopolton vaikuttavan kansallismieliseen liikkeeseen?

– Ne ovat melko yleisiä suurissa kaupungeissa, joissa vasemmistolaisia ja maahanmuuttajia on enemmän, mutta me toimimme pääasiassa Ruotsin maaseudulla, jossa tavallinen ruotsalainen on isänmaallinen eikä ole kiinnostunut tällaisista asioista, Eriksson sanoo ja päättää:

– Tämä hyökkäys oli tietysti kova isku lyhyellä aikavälillä, mutta olen varma, että se vahvistaa meitä pitkällä aikavälillä. Tänään olemme saaneet paljon uusia jäsenhakemuksia ja tuhansia euroja lahjoituksina. Ihmiset ovat todella väsyneitä punaiseen terroriin, ja olen varma, että myös tämä hyökkäys on heille lopulta takaisku.

Awakening-konferenssissa Det fria Sverigen puheenjohtaja sivusi myös omassa puheessaan Ruotsalaisten taloon viikko sitten kohdistettua tuhopolttoiskua.

Alla Monokulttuuri FM videolla Dan Erikssonin puhe kokonaisuudessaan:

Lue lisää aiheesta: