Hallitustason oikeustoimet ranskalaispappia vastaan, joka sanoi homouden olevan syntiä

Tasa-arvoministeri teki papin puheista ilmoituksen syyttäjälle.

Ranskassa on aloitettu hallituksen toimesta oikeudelliset toimenpiteet katolista pappia vastaan, joka sanoi homoseksuaalisuuden olevan syntiä.

Pappi nimeltä Matthieu Raffray, joka on katolisten keskuudessa suosittu henkilö sosiaalisessa mediassa, julkaisi lyhyen videon, missä hän selittää homoseksuaalisuuden olevan syntiä ja heikkoutta: ”Meillä kaikilla on heikkoutemme: ahneilla, kuumahermoisilla ja homoseksuaaleilla,” hän selitti videolla ja sanoi homouden olevan ”Yksi synneistä ja paheista, joita ihmisessä on olemassa.”

Video oli saanut kuohuksiin Ranskan tasa-arvoministerin, Aurore Bergén, joka oli vienyt asian eteenpäin tutkittavaksi yleiselle syyttäjälle .

”Olen ilmoittanut yleiselle syyttäjälle Herra Raffrayn homofobisesta kommentista sosiaalisessa mediassa. Homoseksuaalisuudesta puhuminen heikkoutena on häpeällistä,” miesten välistä peräsuolen nuohoamista selvästikin vahvuutena pitävä ministeri Bergé oli kommentoinut.

Raffrayta yritetään ”vihapuheen” ohella saattaa syytteisiin myös epäsuorasta homojen parannusterapian mainostamisesta, mikä on ollut Ranskassa laitonta vuodesta 2022 lähtien. Pappi oli kirjoittanut X:ssä päivityksen ”Jokainen hengellinen turvapaikka on käännytysterapiaa,” mikä on johtanut rikosepäilyihin parannusterapian mainostamisesta.

Ranskassa käytiin aiemmin vuonna 2019 samankaltainen oikeudenkäynti katolisen nettisivun, Renaissance Catholiquen, kirjoitettua artikkelissaan homouden olevan ”vakava synti.” Kolme homojärjestöä oli vienyt Renaissance Catholiquen oikeuteen tämän takia ja lopulta hävinneet. Myös Raffrayn oletetaan tämän takia voittavan mahdollisen oikeudenkäynnin mutta oikeustoimet kertovat silti paljon hallitustason vihamielisyydestä sateenkaari-ideologian vastustajia kohtaan.

Lähde: European Conservative