DiCaprion tähdittämä Antifa-elokuva floppasi lippuluukuilla – tappiot nousemassa 100 miljoonaan dollariin

Vasemmiston väkivallalla höystetty vallankumousfantasia ei myynyt – Warner Brosin elokuva keräsi kritiikkiä ja tappioita. DiCaprion osuus ei riittänyt nostamaan teosta taloudellisesti kannattavaksi.

Warner Brosin syyskuussa julkaisema elokuva One Battle After Another, jossa Leonardo DiCaprio esittää entistä aktivistia Bob Fergusonia, on jäämässä kauas taloudellisista tavoitteistaan. Varietyn mukaan elokuva on tuottanut vain 140 miljoonaa dollaria, vaikka sen pitäisi yltää 300 miljoonaan kattaakseen kulunsa. Tappiot voivat nousta jopa 100 miljoonaan.

Elokuvaa on kritisoitu voimakkaasti verkossa – monet katsojat kokevat sen ihannoivan vasemmistolaista väkivaltaa ja yhdistävät sen Antifa-liikkeeseen. IMDb:n mukaan tarina seuraa ryhmää entisiä vallankumouksellisia, jotka yhdistävät voimansa pelastaakseen yhden heistä tyttärensä.

Yksi katsoja kuvaili elokuvan alkua ”Antifan sotahuudoksi”. X-käyttäjä The Realest Realist kutsui teosta ”puhtaaksi antifa-, ICE- ja valkoisten vastaiseksi propagandaksi, joka ihannoi ja ylistää väkivaltaa ja esittää värivallankumoukselliset sankareina”.

American Psychon kirjoittaja Bret Easton Ellis kommentoi:

”On aika hämmentävää nähdä, miten tämä elokuva saa suitsutusta – anteeksi nyt vaan, mutta kyseessä ei ole erityisen hyvä teos. Kiitosta satelee sen poliittisen ideologian takia, ja se paistaa läpi. Sitä pidetään mestariteoksena, vuosikymmenen parhaana elokuvana, jopa kaikkien aikojen suurimpana – koska se istuu täydellisesti tietynlaiseen vasemmistolaiseen maailmankuvaan. Pian siitä tulee ummehtunut jäänne Kamala Harrisin jälkeiseltä ajalta – sellainen, jonka ympärille kokoonnutaan ja teeskennellään, että se on upea ja merkittävä, vaikka ei oikeasti ole. Vain siksi, että halutaan tehdä poliittinen ele. Tässä elokuvassa on liberaalia tunkkaisuutta, joka tuntuu jo lokakuussa 2025 vanhentuneelta. Todella vanhentuneelta. Se ei osaa hahmottaa koko tilannetta – se hahmottaa vain pienen nurkan, ei sitä, mitä Amerikassa oikeasti tapahtuu.”

Warner Bros käytti tuotantoon 130 miljoonaa ja markkinointiin 70 miljoonaa dollaria. DiCaprio saa osuutensa bruttotuloista ennen studioita, mikä kasvattaa taloudellista painetta. Fandangon analyytikko Shawn Robbins arvioi, että elokuva ei onnistunut luomaan FOMO-ilmiötä yleisön keskuudessa: ”Se ei ollut tarpeeksi tapahtumallinen.”

Pandemian jälkeen studioiden strategia on muuttunut – elokuvat siirtyvät nopeammin teattereista suoratoistoon, mikä saa monet odottamaan kotikatselua. Robbinsin mukaan tämä vaikuttaa suoraan lippumyyntiin.

Warner Bros kiistää Varietyn arviot ja vakuuttaa, että One Battle After Another on osa menestyksekästä julkaisuvuotta, jonka kokonaistuotot ylittävät 4 miljardia dollaria.

Lähde: Post Millennial

