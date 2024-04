Elokapinalla suunnitelmana soluttautua tänä kesänä työpaikkoihin lentokentillä ja estää lentoja maailmanlaajuisesti

Elokapina tulisi kieltää lakien ja hyvien tapojen vastaisena.

Elokapinan alahaaraan, Just Stop Oiliin (JSO) soluttautunut Daily Mailin toimittaja Iso-Britanniassa on kertonut saaneensa selville JSO:lla olevan suunnitelmana jäseniensä hakeutuminen töihin lentokentille, jotta he voivat kesän loma-aikana estää mahdollisimman monta lentoa.

Toimittaja oli nauhoittanut JSO:n kokousten keskusteluja, missä yksi järjestön Britannian keulahahmoista, Phoebe Plummer, oli sanonut: ”Puhumme nyt kansainvälisestä häiriköinnistä tasolla mitä ei ole aiemmin nähty” sekä paljastanut aktivistiryhmien Norjasta, Tanskasta, Italiasta, Uudesta-Seelannista, Ruotsista, Kanadasta, Itävallasta ja Sveitsistä olevan myös suunnitelmassa mukana. Hän käytti heistä kollektiivisesti nimitystä A22-Verkosto.

”Kampanja A22-verkostossa tulee toteutumaan yhtä aikaa eri kaupunkien merkittävimmillä lentokentillä. Lennot toimivat niin tiukalla aikataululla, että samanaikainen häiriköinti kaupungeissa ympäri maailmaa tulee halvaannuttamaan lentomatkustuksen,” Plummer oli jatkanut.

”Jokaiselta minuutilta mitä olemme kiitoradoilla, he eivät voi liikutella lentokoneita. Heidän pitää muuttaa lentoaikatauluja ja kaikki. Se tulee johtamaan sekasortoon,” toinen ekoterroristi oli lisännyt.

Avoimen rikollisesta toiminnastaan huolimatta Elokapinaan ei ole kielletty Britanniassa kuin Suomessakaan. Britanniassa toiminut kansallissosialistinen Nation Action järjestö kuitenkin kiellettiin terroristijärjestönä vuonna 2016, vaikka se ei kolmen vuoden olemassaolonsa aikana suorittanut yhtäkään terrori-iskua, eikä sen toiminta perustunut rikosten tekemiselle.

Lähde: Daily Mail

Elokapina pysäytti matkustajakoneen lähdön Lappeenrannan lentokentällä viime perjantaina: