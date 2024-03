Epäterveellisestä ruoasta vähemmän kemikaaleja elimistöön

Ruotsin maatalouskorkeakoulun tutkimuksen mukaan epäterveellisesti syövillä nuorilla on elimistössään vähemmän PFAS-ikuisuuskemikaaleja, kuin terveellisesti syövillä.

Syynä on terveellistä ja monipuolista ruokavaliota noudattavien tapa juoda vettä ruokajuomana, ja syödä säännöllisesti kalaa. PFAS-kemikaalit ovat muun muassa vettä hylkiviä teollisuuskemikaaleja, joita on erityisesti vedessä ja merenelävissä. Ne ovat niin sanottuja ”ikuisuuskemikaaleja”, jotka hajoavat luonnossa erittäin hitaasti. Erilaisia PFAS-yhdisteitä on tuhansia.

Epäterveellisesti syövät kuluttavat vähemmän vettä ja kalaruokia, ja siksi heidän elimistössään on vähemmän PFAS-kemikaaleja.

Tutkimukseen osallistui noin 1 000 nuorta, iältään 10-21 vuotta . Nuoret kertoivat ruokatavoistaan valtakunnallisessa tutkimuksessa, ja heidän PFAS-arvonsa mitattiin verikokeella.

Noin 30% nuorista oli elimistössään enemmän PFAS-kemikaaleja, kuin Euroopan elintarvikevirasto pitää turvallisena.

Juomavesi ja ruokavalio olivat pääasialliset syyt kohonneisiin PFAS-arvoihin.

”Se johtunee siitä, että ruokasuosituksia noudattavat saavat elimistöönsä enemmän PFAS-kemikaaleja kalasta ja äyriäisistä”, sanoo tutkimusta johtanut Jennifer Nyström-Kandola.

Hän ei kuitenkaan ole valmis sanomaan, että ihmisten tulisi olla noudattamatta ruokasuosituksia, jonka mukaan kalaa tulisi syödä säännöllisesti ja ruokajuoman tulisi olla terveellistä.

”PFAS-kemikaaleja on kaikkialla, ja niitä ei voi välttää”, Nyström-Kandola pohtii. ”Euroopan elintarvikevirasto EFSA tutkii, millainen määrä PFAS-kemikaaleja on turvallista ja meidän täytyy odottaa tutkimuksen tuloksia”.

