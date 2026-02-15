Helsingin kaupungin tuettu asunto muuttui Airbnb-bisnekseksi – ”Supermajoittaja” Mohammed rahastaa veronmaksajien kustannuksella

Mohammedin Heka-yksiö tuotti jopa 80 euroa yöltä, vaikka sen vuokra on vain 370 euroa kuussa – veronmaksajien kustannuksella. Kaupunginvaltuutettu Otto Meri vaatii toimia, kun Heka ei puuttunut vuosia jatkuneeseen luvattomaan lyhytvuokraukseen.

Helsingin kaupungin vuokra-asunnoissa on paljastunut lyhyessä ajassa kaksi tapausta, joissa tuettua Heka-asuntoa on käytetty Airbnb-majoitukseen — vastoin kaikkia sääntöjä ja tarkoitusperiä. Viimeisin tapaus löytyi Vallilasta, jossa yksiö oli avoimesti tarjolla majoitusalustalla, vaikka kyseessä on veronmaksajien kustannuksella ylläpidetty kohtuuhintainen vuokra-asunto pienituloisille.

Kaupunginvaltuutettu Otto Meri (kok.) sai asiasta vihjeen suoraan talon asukkaalta. Hänen mukaansa toiminta on jatkunut pitkään, eikä Heka ole lukuisista ilmoituksista huolimatta puuttunut tilanteeseen.

Verkkouutisten tarkistettua Airbnb-ilmoituksia löytyi nopeasti Mohammed-nimisen käyttäjän ilmoitus, jonka kuvat ja näkymät täsmäsivät Hekan taloon. Huoneistoa mainostettiin “kodikkaana ja täysin remontoituna” — ja remontti todella valmistui Hekan mukaan vuoden 2025 alussa.

Mohammedin yksiön vuokra Hekalla on noin 370 euroa kuukaudessa, mutta Airbnb:ssä hän pyytää 70–80 euroa yöltä. Arvosteluja on kertynyt jo 65, ja mies esiintyy alustalla “supermajoittajana”.

Heka vähättelee ilmiötä – Meri ei niele selitystä

Hekan toimitusjohtaja Maria Aspala vakuuttaa, että kyse on ”vain yksittäistapauksista eikä laajasta ongelmasta”.

”Ilmiö on niin marginaalinen, ettei erillistä selvitystä ole katsottu tarpeelliseksi”, Aspala toteaa.

Meri ei niele selitystä.

”Eikä kyse ole Hekan omaisuudesta. Kyse on helsinkiläisten veronmaksajien omaisuudesta. Ja on täysin kestämätöntä, että sääntöjä valvotaan näin leväperäisesti. Köyhille helsinkiläisille tarkoitettuja asuntoja käytetään taloudellisen hyödyn tavoitteluun. Eikä tämä Vallilan yksiö ole varmasti poikkeus,”, Meri kommentoi aiemmin X-viestipalvelussa.

Hänen mukaansa asunnon virallinen vuokralainen ei edes asu yksiössä — se toimii puhtaasti liiketoimintana.

”Todennäköisesti lukuisia Hekan asuntoja on lyhytvuokrauspalveluissa. Eikä ketään kiinnosta”, Meri ihmettelee.

”Eivät veronmaksajien tukemat vuokra-asunnot ole bisnestä vaan vähävaraisten asumista varten. Äärimmäisen härskiä toimintaa”, Meri jatkaa.

Heka: prosessit hitaita, mutta toimimme

Aspala kertoo, että Airbnb-majoitukseen sovelletaan samoja sääntöjä kuin muihin asumisen häiriöihin. Heka ei kuitenkaan tilastoi lyhytvuokraustapauksia erikseen.

”Naapurit haluaisivat usein tiedon niistä toimenpiteistä, joihin Heka on ryhtynyt heidän häiriöilmoituksensa perusteella. Emme kuitenkaan voi antaa yksityishenkilöä koskevia tietoja muille kuin henkilölle itselleen. Asukkaamme voivat luottaa siihen, että asiaa kuitenkin hoidetaan”, Aspala sanoo.

Vallilassa Hekalla on lähes 3000 asuntoa, ja Aspalan mukaan jokainen luvaton jälleenvuokraus on pois joltakulta, joka oikeasti tarvitsee kodin.

”On tärkeää, että purkuprosessit etenevät riittävän nopeasti silloin, kun asuntoa käytetään selvästi väärin”, hän toteaa.

Toinen tapaus katosi Airbnb:stä yön aikana

Vallilasta löytyi toinenkin ”valoisa kaupunkikoti”-ilmoitus, jonka takana oli Farhad-niminen henkilö. Ilmoitus katosi torstai-iltana kokonaan Airbnb:stä sen jälkeen, kun Helsingin Sanomat oli yrittänyt tavoitella häntä. Farhad ei vastannut viestiin ja lisäksi esti toimittajan.

Sain viestiä Hekan asukkaalta. Henkilö on asunut kolme vuotta Helsingin kaupungin vuokra-asunnossa on järkyttynyt siitä kuinka huonosti asioita hoidetaan. Mutta tämä on jo sietämätöntä: Taloyhtiön ylimmän kerroksen yksiö on vuokralla Airbnb:ssä. Sain jopa linkin, josta pääsin… — Otto Meri (@OttoMeri) February 11, 2026

