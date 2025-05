Euroopan sosiaaliturvajärjestelmiä ryöstetään sokeasti: Lähes kaikki sosiaalitukipetokset ovat ulkomaalaisten tekemiä

Sosiaalitukipetokset voidaan nyt lisätä niiden syiden pitkään luetteloon, joiden vuoksi massamaahanmuutto on ollut katastrofi Itävallalle, sillä viime vuonna maassa todettiin 4 865 tällaista tapausta. Hälyttävää on, että lähes kaikki tällaiset petokset ovat ulkomaalaisten tekemiä.

Vuodesta 2018 lähtien sosiaalitukipetostyöryhmä (SOLBE) on paljastanut etuuspetoksia yhteensä 135,6 miljoonan euron edestä. Näistä tapauksista 70 prosenttia epäillyistä on ulkomaalaisia. Jos kuitenkin otetaan huomioon, että myös monilla rikokseen syyllistyneillä itävaltalaisilla on ulkomaalaistausta, on selvää, että kyseessä on ylivoimaisesti ulkomaalaisten ja ulkomaalaistaustaisten itävaltalaisten tekemä petostyyppi.

”Yli 70 prosenttia epäillyistä ei ole Itävallan kansalaisia”, sanoi sosiaalitukipetosten torjunnasta vastaavan osaston päällikkö Gerald Tatzgern. Yksi yleinen petosmuoto on, että pariskunnat ilmoittautuvat eri asuntoihin saadakseen suurempia etuuksia, mutta asuvat silti samassa talossa tai asunnossa.

Lukuisia järkyttäviä tapauksia on runsaasti. Esimerkiksi eräs bosnialainen mieshenkilö sai joka kuukausi 1250 euroa sosiaalietuuksia, vaikka hän vuokrasi useita asuntoja kotimaassaan ja teki siitä reiluja voittoja. Tässä tapauksessa veronmaksajat menettivät yhteensä 100 000 euroa.

”Kun tärkeitä sosiaaliturvajärjestelmiä käytetään väärin, poliisi ja veroviranomaiset ryhtyvät johdonmukaisiin toimiin tekijöitä vastaan”, sanoi sisäministeri Gerhard Karner.

Suurin osa tapauksista, 2 626, paljastui Wienissä, ja toiseksi eniten tapauksia oli Ala-Itävallassa, yhteensä 508. Virasto on tutkinut 25 156 tapausta sen jälkeen, kun se perustettiin vuonna 2018.

