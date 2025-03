Ruotsi: Maahanmuuttajaperheet saavat etuuksia, jotka vastaavat 4 500 euron suuruista kuukausipalkkaa

Lapsiperheitä, joilla on merkittävän usein maahanmuuttajatausta ja jotka elävät veronmaksajien etuuksien varassa työnteon sijaan, kuvataan poliittisessa keskustelussa usein ”sosioekonomisesti haavoittuvaksi ryhmäksi”. Ruotsissa niin sanottu Vetovoimatutkimus-raportti osoittaa kuitenkin, että nykyisten standardoitujen etuuksien mukaan tämä ryhmä on kaikkea muuta kuin köyhä ja haavoittuva. Nyt pyritään vahvistamaan kannustimia siirtyä etuuksista työhön.

Kaksi aikuista, joilla on neljä lasta ja joiden kumpikaan vanhemmista ei ole työssä, saavat etuuksia, jotka vastaavat noin 50 000 kruunun (4 500 EUR) kuukausituloja. Tilastojen mukaan summat voivat joissakin tapauksissa olla vieläkin anteliaampia.

Ruotsidemokraattien kansanedustaja Ludvig Aspling korostaa nyt etuuksien korkeaa tasoa. X:ssä julkaistussa viestissään hän toteaa: ”Se, että monet ihmiset valitsevat etuudet elämäntavakseen, on itse asiassa varsin loogista olosuhteet huomioon ottaen”.

Kannustimet siirtyä etuuksista työhön ovat heikot tai jopa negatiiviset. Tämä johtuu siitä, että se johtaisi usein tulojen pienenemiseen, kun otetaan huomioon ryhmässä yleisesti vallitseva alhainen koulutustaso ja odotettavissa olevat palkat matalan ammattitaidon töistä.

Hallitus, jota Ruotsin sosiaalidemokraattinen puolue tukee, antoi viime syksynä lisädirektiivin Vetovoimatutkimukseen eli ”Tutkimus toimeentulotuen kannustimista ja mahdollisuuksista”, kuten sitä oikeastaan kutsutaan. Täydennyksessä keskitytään kehittämään ”konkreettisia ehdotuksia, jotka lisäävät kannustimia siirtyä etuuksista työhön”.

Lisäosan pääasiallinen kohderyhmä ovat etuusriippuvaiset maahanmuuttajat. Hallitus kirjoittaa, että pitkäaikaisesti tai pysyvästi etuuksien varassa olevien suurten ihmismäärien aiheuttamien taloudellisten kustannusten lisäksi omavaraisuus työn kautta on ”kotouttamisen hallinnan perusta”.

”Tärkeää Ruotsin pitämiseksi koossa”

Näin sanoi sosiaaliministeri Anna Tenje (M), kun lisädirektiivi esiteltiin hallituksen verkkosivuilla:

”Haluamme, että yhä useammat ihmiset tekevät työtä ja ovat omavaraisia. Se, että useammat ihmiset käyvät töissä, on tärkeää, jotta Ruotsi pysyy koossa. Se on perusta integraation ja korkeiden hyvinvointitavoitteidemme saavuttamiselle. Siksi hallitus aikoo toteuttaa kattavan etuusuudistuksen, joka koostuu useista osista.”

Tenje mainitsee muun muassa aktiivisuusvaatimusten kiristämisen, etuuksien ylärajan käyttöönoton ja sosiaaliturvan kelpoisuusvaatimuksen käyttöönoton. Vaikka sitä ei tällä hetkellä ole sisällytetty erityisenä ehdotuksena, sosiaaliministeri haluaa ”analysoida vaikutuksia”, joilla rajoitetaan vasemmistolaisten kuntien mahdollisuuksia suistaa hallituksen politiikka raiteiltaan nostamalla paikallisesti sosiaalietuuksia yli kansallisen normin.

Loppuraportti, joka julkaistiin muutama päivä sitten, sisältää osan edellä mainituista sekä lukuisia muita ehdotuksia. Niihin kuuluu muun muassa se, että Ruotsissa laittomasti oleskeleville henkilöille ei saisi enää myöntää sosiaalitukea. Kaikkien, jotka haluavat saada asumistukea, on pystyttävä osoittamaan, että heillä on voimassa oleva vuokrasopimus, jossa on määritelty vuokra.

Seitsemännestä päivästä alkaen vaaditaan lääkärintodistukset niiltä, jotka elävät etuuksien varassa mutta väittävät olevansa liian sairaita etsiäkseen työtä. Ehdotetaan tilapäisen työllistämispalkkion käyttöönottoa, jotta voitaisiin lisätä taloudellista kannustinta siirtyä etuuksien piiristä työhön. Ruotsin julkista työvoimapalvelua ja sosiaalipalveluja edellytetään edistämään siirtymistä verorahoitteisesta toimeentulosta omavaraisuuteen.

Lähde: Samnytt

