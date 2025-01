Kaupungit varaavat uudet luksusasunnot yksinomaan maahanmuuttajille – saksalaiset joutuvat kamppailemaan kodin löytämiseksi

Saksan virkamiehet suurissa kaupungeissa, kuten Hampurissa ja Berliinissä, asettavat etusijalle luksusasunnot maahanmuuttajille, kun taas Saksan kansalaiset kohtaavat pahenevan asuntokriisin, lisääntyvän asunnottomuuden ja syrjäytymisen hiljattain rakennetuista asunnoista.

Hampurin uusin huipputekninen asuinkompleksi on valmistumassa – mutta paikalliset saksalaiset eivät ole tervetulleita asumaan. Bahrenfeldin kaupunginosassa sijaitseva 41 miljoonan euron hanke on varattu yksinomaan maahanmuuttajaperheille, mikä vahvistaa koko Saksassa yleistyvää suuntausta, jossa turvapaikanhakijat saavat etusijalla asuntoja, kun taas Saksan kansalaiset kärsivät jatkuvasta asuntokriisistä.

Entiselle Wichmannstraße-urheilukentälle rakennetussa kuuden rakennuksen kompleksissa on 107 modernia asuntoa 370 turvapaikanhakijalle. Lattiasta kattoon ulottuvien ikkunoiden, viherkattojen, parvekkeiden ja lattialämmityksen ansiosta se edustaa nykyaikaisen kaupunkiasumisen huippua. Siihen kuuluu jopa yhteistiloja, leikkikenttiä ja sosiaalityöntekijöitä, jotka varmistavat sujuvan kotouttamisprosessin.

Näin moni saksalainen veronmaksajakin haluaisi asua. (Kuva: Nius).

Vaikka Hampurissa asuu lähes 2 000 ihmistä kaduilla – ja tuhannet muut kamppailevat ylikalliiden vuokrien kanssa – yksikään paikallinen ei saa muuttaa sinne. Hanke on osa ”Living in the Future” -aloitetta, joka on suunniteltu yksinomaan perheille, jotka ”hakevat suojaa pakolaistaustalla”.

Asuntoja annetaan saksalaisille, joilla on kiireellisyystodistus, mutta ne annetaan käyttöön vaiheittain – yksi rakennus vuoden kuluttua ja loput kolmen vuoden kuluttua. Kuitenkin siihen mennessä asuntokriisi on saattanut syventyä, uutisoi Nius.

Paikalliset asukkaat ovat vastustaneet hanketta voimakkaasti – paitsi turvapaikanhakijoiden etuoikeuksien, niin myös sen hyväksymistavan vuoksi. Normaalisti tällainen hanke edellyttäisi vuosia kestävää julkista kuulemisprosessia, jossa kansalaisilla olisi mahdollisuus vaikuttaa kaupunkikehitykseen. Tässä tapauksessa Hampurin senaatti kuitenkin ohitti tavanomaisen prosessin vedoten ”maahanmuuttajien kiireelliseen majoitustarpeeseen”.

Vaihtoehto Saksalle (AfD)-puolueen paikallispoliitikko Uwe Batenhorst tyrmäsi suunnitelmat ja syytti kaupunginhallitusta kansalaisten harhaanjohtamisesta.

”Hampurin kaupunki yrittää johtaa kansalaisia harhaan teeskentelemällä, että noin 120 uutta asuntoa on muutaman vuoden kuluttua kaikkien hampurilaisten käytettävissä. Tarvittava kiireellisyyslupa myönnetään vielä pitkään pääasiassa turvapaikanhakijoille, jotka siirretään pois väliaikaisista pakolaisasunnoistaan. Jotta saksalaiset voisivat saada kyseisen kiireellisyysluvan ja siten mahdollisuuden vuokrata näin halpoja sosiaalisia asuntoja, heidän on oltava akuutissa asunnottomuusriskissä. Alempi keskiluokka, joka tekee töitä mutta ansaitsee liian vähän voidakseen maksaa uusien asuntojen hirvittävän kovat vuokrat vapailla asuntomarkkinoilla, jää täysin tyhjän päälle. Siksi olisi parempi, että vähintään 60 prosenttia asunnoista vuokrattaisiin heti alusta alkaen vain paikallisille”, hän sanoi.

Ei ole ensimmäinen kerta, kun Hampurin kaupungin virkamiehet ovat turvautuneet lainsäädännöllisiin porsaanreikiin saadakseen läpi paikallisyhteisöjen ei-toivotut maahanmuuttajien asuntohankkeet.

Viime vuoden lokakuussa kaupunginhallitusta oli arvosteltu siitä, että se oli ohittanut julkisen kuulemisen maahanmuuttajien majoituskeskuksen rakentamisessa Barmbek-Nordiin.

Hanke, jonka tarkoituksena oli majoittaa 400 turvapaikanhakijaa, käynnistettiin nopeasti ”yleisen turvallisuuden” lakisäädösten varjolla, ja Vaihtoehto Saksalle (AfD)-ryhmän johtaja Dirk Nockemann tuomitsi sen ”röyhkeäksi” ja ”kansalaisille vieraaksi”.

Nockemann ja muut kriitikot väittivät, että senaatti ei ollut vedonnut yleiseen turvallisuuteen liittyviin lakeihin niiden tarkoitusta varten vaan pikemminkin ohittaakseen yhteisön vastustuksen ja kansalaisten osallistumisen paikalliseen suunnitteluun.

Hampurin tilanne ei ole ainutlaatuinen. Eri puolilla Saksaa hallitus asettaa etusijalle maahanmuuttajien asuttamisen, kun taas saksalaiset joutuvat yhä enenevässä määrin syrjäytymään kokonaan kohtuuhintaisista asunnoista.

Berliinissä Spandaussa sijaitseva 128 asunnon sosiaalinen asuntokompleksi, joka oli alun perin tarkoitettu pienituloisille berliiniläisille, hyväksyttiin palvelemaan 570 turvapaikanhakijaa ”määräämättömäksi” ajaksi. Baijerilaisessa Seeshauptin kaupungissa, lähellä idyllistä Starnberg-järveä, hallitus käytti 6 miljoonaa euroa jälleen yhden ylellisen turvapaikanhakijoiden asuntokompleksin rakentamiseen.

Samaan aikaan Berliinin koulujen budjetti on jäädytetty, ja koulumatkoja ja opettajien korvauksia on leikattu, vaikka hallitus osoittaa 1,3 miljardia euroa lisää maahanmuuttajien asumiseen.

Myös veronmaksajien taloudellinen taakka kasvaa. Hampurissa kunnallinen asuntopalveluyritys Fördern und Wohnen (F&W) on korottanut maksujaan maahanmuuttajien majoituksesta, ja se saa nyt 2 932 euroa kuukaudessa nelihenkisestä pakolaisperheestä. Tämä ylittää reilusti sen 980 euron summan, jonka vastaavanlainen saksalaisperhe saa, joka saa valtion tukea. Koska vuokrat ovat valtion rahoittamia, veronmaksajat maksavat laskun ylisuuriksi paisuneista vuokrakuluista eivätkä edes pääse itse asumaan asuntoihin.

Hallitus vakuuttaa, että saksalaiset pääsevät aikanaan tällaisiin asuntoihin, mutta kuten Berliinin Spandau-hankkeessa nähtiin, mitään aikataulua ei ole tähän annettu.

Lähde: Remix News

