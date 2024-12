Saksan massamaahanmuutolla rahastajat: Israelilainen yritys voi tienata 300 miljoonaa euroa asuttamalla tuhansia maahanmuuttajia Berliinissä

”Näinä vaikeina aikoina Aroundtown on ilmeisesti siirtymässä kohti uutta liiketoimintamallia. Samalla kun ala taistelee selviytymisestään, se hyötyy Saksaan suuntautuvasta massamaahanmuutosta. Valtio vuokralaisena lupaa taattuja miljoonamaksuja”.

Luxemburgista käsin toimiva israelilainen kiinteistöyhtiö aikoo hyötyä valtavasti Saksan siirtolaiskriisistä. Berliinin senaatti valmistautuu parhaillaan hyväksymään suunnitelman, jonka mukaan yritykselle maksetaan 157 miljoonaa euroa 1 500 maahanmuuttajan majoittamisesta toimistokompleksiin Berliinin Westendissä vuoteen 2035 asti.

Aroundtown-konserni tienaa jo 143 miljoonaa euroa majoituskeskuksesta Lichtenbergissä Berliinin itäosassa. Senaatin oli määrä päättää rakennuksen tulevaisuudesta 11. joulukuuta, mutta päätös on nyt siirretty tammikuulle kristillisdemokraattien (CDU) ja eri kansalaisryhmien vastustuksen vuoksi. Jos päätös lopulta hyväksytään, yhtiö ansaitsisi seuraavien 10 vuoden aikana yhteensä 300 miljoonaa euroa kahdesta eri hankkeesta.

Saksalainen uutistoimisto NIUS on tutustunut tapaukseen liittyviin oikeudenkäyntiasiakirjoihin. Soorstrasse 80:ssä sijaitseva rakennus sijaitsee keskiluokkaisessa Berliinin Westendissä, ja NIUSin mukaan senaatti on valmis maksamaan maahanmuuttajien majoittamisesta ”huikean” summan, joka on paljon korkeampi kuin mitä alueen todellisilla kiinteistömarkkinoilla normaalisti saataisiin.

”Moninaisuudesta ja kestävyydestä haaveileva osavaltion hallitus ei epäröi tehdä bisnestä Luxemburgissa sijaitsevan kiinteistöyhtiön kanssa, joka ei voisi vähempää välittää paikallisten asukkaiden huolista”, NIUS kirjoittaa.

Germany: Berlin locals express fear over plans to house 1,200 migrants in 3 massive high-rise hotel buildings. Politicians in LIchtenberg say they were not even consulted in the matter. https://t.co/pDQ9la9T2I — Remix News & Views (@RMXnews) November 4, 2024

Berliinin pormestarina toimii kristillisdemokraattien (CDU) pormestari Kai Wegner, joka on erittäin maahanmuuttajamyönteinen. Hänen hallituksensa on aktiivisesti etsinyt majoituspaikkoja maahanmuuttajille, sillä entisellä lentokentällä sijaitseva Berlin-Tegelin vastaanottokeskus on tällä hetkellä ylikuormitettu ja sillä on valtavia ongelmia.

Westendin 32 000 neliömetrin toimistotila toisi israelilaisomistuksessa olevalle yritykselle poikkeuksellisen paljon rahaa.

NIUSin saamien asiakirjojen mukaan sovittu neliövuokra on 25,02 euroa neliöltä kuukaudessa. Tähän summaan sisältyy 8,80 euroa neliömetriltä ”muunto- ja kunnostustoimenpiteistä”, koska kiinteistöyhtiö maksaa toimistotornin muuttamisen maahanmuuttajien turvakodiksi.

A Syrian migrant earns €13,000 a month from housing underage migrants in his apartment, but thousands are also being paid out to companies arranging the whole thing. https://t.co/mYt5z39lnR — Remix News & Views (@RMXnews) October 22, 2024

ImmoScout24-kiinteistöportaalin mukaan alueen keskimääräinen vuokra on kuitenkin 14,46 euroa lokakuussa 2024, mikä tarkoittaa, että vuokra on lähes kaksi kertaa markkinahintoja korkeampi. Lisäksi 32 000 neliömetrin tilasta vain 23 000 neliömetriä voidaan valtion maahanmuuttoviraston mukaan todella käyttää.

Mutta myös rakennuksen hoitokulut ovat erittäin korkeat, sillä ne ovat 10 euroa neliömetriltä verrattuna berliiniläisten vuokralaisten keskimääräiseen 2,79 euroon. Se on kolme kertaa korkeampi kuin keskimäärin. Senaatti maksaa näiden summien perusteella 1,2 miljoonaa euroa kuukaudessa, ja niitä korotetaan 3 prosentin vuosikorotuksella vuosittaisen vuokraindeksin vuoksi.

Kaikkiaan kiinteistöyhtiö tienaa 10 vuoden aikana 156,7 miljoonaa euroa, mikä on paljon korkeampi kuin markkinahinnat.

Private security firms in Berlin are cashing in on the refugee crisis — earning millions from public contracts to secure migrant shelters. https://t.co/VQHQ6sO0Ax — Remix News & Views (@RMXnews) October 8, 2024

Tätä havainnollistaa se, että ainakin yksi yksityinen sijoittaja halusi ostaa rakennuksen kesällä 2024 45 miljoonalla eurolla. Israelilaiset omistajat ansaitsevat kuitenkin yli kolme kertaa enemmän pelkästään vuokraamalla toimistorakennuksen. Sen jälkeen he voisivat teoriassa myydä rakennuksen ja saada valtavan voiton saksalaisilta veronmaksajilta jo saamiensa 156 miljoonan euron lisäksi.

Rakennuksen omistava yritys on ”Projekt Soorstraße 80-82 Berlin Grundstücks GmbH”, joka NIUSin raportin mukaan kuuluu Tel Avivissa syntyneen, Israelin rikkaimpiin perheisiin kuuluvan sijoittajan Amir Dayanin läpinäkymättömään yritysverkostoon.

”Vuodesta 2008 lähtien hän on ostanut laajamittaisesti liikekiinteistöjä erityisesti Saksassa. Dayanin pääyhtiö TLG Immobilien AG fuusioitui myöhemmin kiinteistökonserni Aroundtownin kanssa – ja näin Soorstrassen toimistokompleksi siirtyi luxemburgilaisen yhtiön omistukseen.”

Raportti jatkuu: ”Aroundtownin puolestaan perusti 20 vuotta sitten israelilainen liikemies Yakir Gabay. Se on nyt yksi Euroopan suurimmista kiinteistöyhtiöistä. Gabay noudatti samanlaista periaatetta kuin Dayan. Vuonna 2004 nyt 58-vuotias alkoi sijoittaa Berliinin kiinteistöihin. Konsernin virallinen pääkonttori on Luxemburgin veroparatiisissa, mutta sen operatiivinen pääkonttori sijaitsee Berlin-Tegelissä osoitteessa Wittestrasse 30. Siellä sijaitsee myös tytäryhtiö ”Projekt Soorstrasse 80-82 Berlin Grundstücks ApS & Co. eGbR”.”

Yhtiö, joka on erikoistunut ostamaan ”ongelmakiinteistöjä”, joita muut eivät ole halunneet, on viime vuosina kärsinyt vakavia tappioita, jotka ovat lähes 2,5 miljardia euroa vuonna 2024. Sen osakekurssi on laskenut dramaattisesti 8,70 eurosta 90 senttiin, ja tällä hetkellä se on noussut takaisin noin 3,18 euroon.

”Näinä vaikeina aikoina Aroundtown on ilmeisesti siirtymässä kohti uutta liiketoimintamallia. Samalla kun ala taistelee selviytymisestään, se hyötyy Saksaan suuntautuvasta massamaahanmuutosta. Valtio vuokralaisena lupaa taattuja miljoonamaksuja”, kirjoittaa NIUS.

Lähde: NIUS, Remix News

