Hampurin poliisi on reagoinut 815 tapaukseen kaupungin turvapaikkakeskuksissa vuoden 2024 ensimmäisten 10 kuukauden aikana, kun vastaava luku viime vuonna oli 785.

Hampurin poliisi on tehnyt tammikuun 2023 jälkeen 1 750 käyntiä eri puolilla kaupunkia sijaitseviin turvapaikkakeskuksiin, joista 815 pelkästään tammikuun ja lokakuun 2024 välisenä aikana, ilmenee senaatin tuoreesta raportista.

Vaihtoehto Saksalle (AfD)-puolueen parlamentaarisen kyselyn johdosta julkistetut tilastot paljastavat, että poliisin ja pelastustoimen toimenpiteet turvapaikkakeskuksissa ovat lisääntyneet merkittävästi, mikä kiihdyttää poliittista keskustelua turvapaikka-asioihin liittyvien välikohtausten hallinnasta ja politiikan uudistamisesta.

Raportissa korostettiin poliisin väliintulojen huomattavaa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna: vuoden 2024 ensimmäisten 10 kuukauden aikana raportoitiin 815 väliintuloa, kun vastaava luku vuonna 2023 oli 785. Lisäksi Hampurin palo- ja pelastuspalvelut ovat alkuvuodesta 2023 vastanneet 2 505 tapaukseen näissä laitoksissa.

Hätäpuhelujen listan kärjessä olivat fyysiset pahoinpitelytapaukset, joita kirjattiin yhteensä 172 tapausta tammikuun 2023 jälkeen. Poliiseja lähetettiin myös 104 kertaa hoitamaan riitoja, ja 75 tapausta luokiteltiin tappeluiksi. Muita yleisiä puheluita olivat 148 mellakkaan liittyvää toimenpidettä, 139 palohälyttimen laukaisemaa hätäpuhelua ja 134 tunkeutumisesta johtuvaa puhelua. Tilastoissa mainitaan lisäksi 16 aseella uhkaamista, kuusi ryöstöä ja kahdeksan seksuaalirikosta.

Raportissa viitataan myös arviolta ”nelinumeroiseen määrään” menettelyjä, joihin liittyy erilaisia pahoinpitelyjä tai vastarintaa poliiseja vastaan.

Luvut ovat herättäneet voimakkaan reaktion AfD:ssä, ja osavaltion parlamenttiryhmän johtaja Dirk Nockemann kutsui väkivaltaisten välikohtausten määrää ”pohjanoteeraukseksi”.

”Niin sanotut suojelua hakevat ihmiset mellakoivat, ryöstävät, pahoinpitelevät, raiskaavat – ja poliisi joutuu tekemään likaisen työn”, hän sanoi ja toisti puolueensa vaatimukset väkivaltarikoksiin syyllistyneisiin kohdistuvasta ”karkotushyökkäyksestä” poliisin resursseihin kohdistuvan ”kohtuuttoman taakan” lieventämiseksi.

”Jos turvapaikanhakijoista tulee väkivaltarikollisia, heidät on karkotettava välittömästi”, Nockemann lisäsi.

Hampurin sosiaalipalvelut ovat myös joutuneet kamppailemaan nuorten turvakotien ylikuormituksen kanssa, mikä korostaa entisestään lisääntyneiden turvapaikkapyyntöjen aiheuttamia haasteita. Kaupungin ainoassa alaikäisille tarkoitetussa turvapaikkakeskuksessa asuu tällä hetkellä 120 henkilöä, mikä ylittää sen 102 hengen enimmäiskapasiteetin.

Hampurin sosiaaliviranomaiset ovat aiemmin ilmoittaneet, että turvapaikanhakijoiden suuri määrä on tehnyt riittävien majoitus- ja hoitopalvelujen tarjoamisesta yhä haastavampaa.

Saksalaisen satamakaupungin rappio on hyvin dokumentoitu, mutta paikalliset poliitikot ovat edelleen vahvoja massamaahanmuuton puolestapuhujia.

Viime kuussa Hampurin senaatti joutui voimakkaan kritiikin kohteeksi, koska sen väitettiin käyttäneen lain porsaanreikiä ohittaakseen julkisen kuulemisen Barmbek-Nordiin rakennettavasta maahanmuuttajien vastaanottokeskuksesta.

Hanketta, jonka tarkoituksena on majoittaa 400 turvapaikanhakijaa, on nopeutettu yleisen turvallisuuden lakien varjolla, vaikka valtaosa Saksan kansalaisista on sitä mieltä, että turvapaikka- ja maahanmuuttoluvut ovat aivan liian korkeat. Tämä on osaltaan johtanut siihen, että Saksan kansalaisten käytettävissä olevat palvelut ja asunnot ovat ylikuormittuneet.

Erään hampurilaisen eläkeläisen hiljattain paljastama tapaus liittyi suuren syyrialaisen pakolaisperheen saapumiseen, jolle myönnettiin sosiaaliavustuksin tuettu asunto kaupungin varakkaalta alueelta. Hän kuvaili, kuinka epäsosiaalinen käytös oli tullut tavalliseksi, ja varoitti, että perheestä oli nopeasti tullut rasite. Lisäksi kaupungin vuokranantaja oli kehottanut alueella asuvaa saksalaisväestöä integroitumaan uuteen naapurustoonsa.

”He ovat äänekkäitä, he heittävät roskansa oven ulkopuolelle, ja juuri yhtenä päivänä yksi heistä kakkasi oveni eteen!”, eläkeläinen kirjoitti kirjeessään saksalaiselle NIUS-uutisportaalille.

Väkivaltarikollisuus on lisääntynyt koko kaupungissa, ei vain turvapaikkakeskusten läheisyydessä.

Viime vuoden marraskuussa kahta arabiankielistä miestä etsittiin syylliseksi nuoren äidin raiskaukseen koulun alueella, kun tämä yritti hakea lastaan.

Turvapaikanhakijoiden käyttäytymistä on yritetty jonkin verran hillitä, muun muassa ottamalla käyttöön maksukortit, joilla pyritään vähentämään turvapaikanhakijoiden rahaetuuksien käsittelystä aiheutuvaa hallinnollista taakkaa ja estämään väärinkäyttöä.

Aiemmin tässä kuussa äärivasemmistolaiset eturyhmät olivat avanneet verkkosivuston, jossa selitettiin, kuinka maahanmuuttajat voivat muuttaa korttiluottonsa käteiseksi kuponkien vaihtojärjestelmän kautta, mikä paljasti porsaanreiän järjestelmässä.

Lähde: Remix News

