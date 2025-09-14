Junamatka johti silmän menetykseen, maahanmuuttajapariskunta hakkasi mustan lipuntarkastajan

Berliinissä musta lipuntarkastaja pyysi matkalippua ja hän sai vastaukseksi potkuja päähän, ”rasistisia” solvauksia ja pysyvän näkövamman. Tuomioistuimessa tapaus käsiteltiin sekä törkeänä pahoinpitelynä että viharikoksena.

Berliinissä tapahtui aggressiivinen väkivallanteko, jossa aviopari Mohammad ja Israa, hyökkäsi julkisen liikenteen lipuntarkastajan kimppuun niin rajusti, että tämä menetti näkönsä toisesta silmästään. Hyökkäys tapahtui S-Bahn-junassa, kun tarkastaja pyysi pariskuntaa esittämään voimassa olevat matkaliput.

Sen sijaan, että he olisivat noudattaneet pyyntöä, pariskunta ryhtyi aggressiivisiksi. Mohammad löi tarkastajaa kasvoihin, ja kun uhri yritti paeta, hänet kaadettiin maahan. Tämän jälkeen Israa potki häntä päähän useita kertoja. Uhrin silmävaurio oli niin vakava, että hän menetti näkökykynsä pysyvästi toisesta silmästään.

Hyökkäyksen aikana tarkastajaa myös solvattiin rasistisesti, mikä lisäsi tietenkin tapauksen vakavuutta ja johti viharikossyytteisiin.

”Älä koske vaimooni”, Mohammad huusi. Tarkastaja huusi, ettei hän koskenut kehenkään.

Nainen kuitenkin osallistui tappeluun iskemällä käsilaukullaan ja nyrkillään. Pääuhria, jolle on annettu salanimi Femi B., kutsuttiin ”likaiseksi n****riksi”, jolloin nainen käytti pippurisumutetta häneen.

Tuomioistuimessa molemmat syytetyt kiistivät rasistiset motiivit, mutta silminnäkijöiden ja videomateriaalin perusteella tuomari katsoi toisin.

Mohammad tuomittiin kahdeksi vuodeksi ja kahdeksaksi kuukaudeksi vankeuteen törkeästä pahoinpitelystä ja viharikoksesta. Israa sai vuoden ja kymmenen kuukauden ehdollisen tuomion, sillä hänellä oli pieni lapsi huollettavanaan. Tuomari totesi, että hyökkäys oli ”erityisen julma ja täysin perusteeton”.

Tapaus on herättänyt laajaa huolta Saksassa lipuntarkastajien turvallisuudesta ja siitä, miten julkisessa liikenteessä työskentelevät voivat suojautua maahanmuuttajataustaisten väkivallalta. Berliinin liikennelaitos on sittemmin ilmoittanut ”lisäävänsä turvatoimia ja koulutusta henkilökunnalleen”.

Itse asiassa saksalaisia junien konduktöörejä on kehotettu olemaan tarkistamatta lippuja ”rauhan säilyttämiseksi”.

Vuonna 2023 Saksan rautatiejärjestelmässä väkivalta kasvoi räjähdysmäisesti, ja joka ikinen päivä tehtiin 75 väkivalta- ja seksuaalirikosta. Vuonna 2023 kirjattiin 25 640 väkivaltarikosta, mikä on 42 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Seksuaalirikoksia tehtiin 1 898, kasvua 60 prosenttia, ja 555 veitsirikosta.

Lähde: Remix News

