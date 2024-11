Kasvavaan seksuaalisen väkivallan ongelmaan ehdotetaan ratkaisuksi ”vain naisille tarkoitettuja” junavaunuja

Vastauksena Saksan julkisissa liikennevälineissä tapahtuvaan kasvavaan rikollisuuteen, joka johtuu suurelta osin massamaahanmuutosta, Berliinin vihreät haluavat ottaa käyttöön ”vain naisille tarkoitettuja junavaunuja” ongelmien ratkaisemiseksi. Vaatimuksen esitti Berliinin vihreiden kansanedustaja Antje Kapek, joka viittasi ”hirvittäviin naisiin kohdistuviin hyökkäyksiin” ja totesi, että monet hyökkäykset tapahtuvat ”silloinkin, kun junassa on paljon ihmisiä”.

Hänen mukaansa naisten pitäisi voida matkustaa ”joutumatta hyökkäyksen tai pahoinpitelyn kohteeksi”, ja suurin vaara on iltaisin ja öisin.

Kuten monet saksalaislehdet mainitsevat, raiskaus berliiniläisessä junassa on saanut ehdotuksen liikkeelle. Yksikään lehti ei kuitenkaan mainitse, kuka kyseisen raiskauksen takana oikeastaan oli. Kyseessä oli nimittäin vaarallinen iranilainen maahanmuuttaja, 33-vuotias Moshen K., joka raiskasi 63-vuotiaan, Berliinin yläluokkaan kuuluvan naisen.

Vaihtoehto Saksalle (AfD)-puolueen liikenneasiantuntija Rolf Wiedenhaupt kutsui ajatusta ”absurdiksi”.

”Vaatimus vain naisille tarkoitetuista vaunuista metrossa on absurdi ja menee ohi asian ytimen. Turvallisuutta ei saavuteta erottelemalla uhriryhmiä, vaan ryhtymällä johdonmukaisiin toimiin rikollisia vastaan ja nopeuttamalla tuomioita hyödyntämällä rangaistuksen ankaruutta”, hän kirjoitti.

Hän huomautti myös, että vaatimus siitä, että erillisissä vaunuosastoissa pitäisi aina olla yksi henkilö valvomassa, osoittaa, ”kuinka kaukana todellisuudesta vihreät ovat”. Hän totesi, että ”junia on peruttu kuukausia kuljettajien puutteen vuoksi, ja matkustajat joutuvat odottamaan liian pitkään ja ahtautumaan täysiin vaunuihin”.

Kysymys kuuluu, mistä lisähenkilöstö saataisiin, kun junajärjestelmä on jo nyt ylikuormitettu.

Myös Berliinin FDP:n pääsihteeri Peter Langer tyrmäsi ajatuksen ja sanoi sen olevan ”konkurssin julistus oman epäpätevyyden edessä”. Hän lisäsi, että Berliinissä ei pitäisi olla ”kieltoalueita”. Hän kannattaa ennaltaehkäisystrategiaa ja turvallisuushenkilöstön lisäämistä.

Iranilainen maahanmuuttaja Moshen K. on ollut Saksassa vuodesta 2016 lähtien ja saatujen tietojen mukaan työskennellyt logistiikka-alalla kuorma-autonkuljettajana, vaikka tästä ei ole saatu vahvistusta. Helmikuun 9. päivänä 2024 hän nousi junan kyytiin metrolinjalla 3 ja näki yksin matkustavan 63-vuotiaan naisen, joka pelasi mobiilipeliä älypuhelimellaan.

Hän halusi ottaa selfien naisen kanssa, ja kun nainen kieltäytyi, hän yritti suudella naista. Nainen huusi olevansa naimisissa. Tämän jälkeen iranilaismies väkisin raiskasi naisen.

Aluksi raiskattu nainen pohdiskeli, kannattaako hänen ilmoittaa asiasta poliisille, mutta sanoi sitten tehneensä rikosilmoituksen, koska halusi ”auttaa muita naisia, jotka ajautuvat tähän tilanteeseen”.

Maahanmuuttajamiehellä diagnosoitiin ”skitsofrenia” ja hänet laitettiin psykiatriselle osastolle. Hän ei joudu vankilaan. Röyhkeä raiskaus on herättänyt vaatimuksia naisten suojelun lisäämisestä Berliinin julkisissa liikennevälineissä.

Vaikka naiset ovat aina olleet jossain määrin vaarassa Euroopan julkisissa liikennevälineissä, siirtolaiskriisi on merkittävästi lisännyt uhkaa. Jotkut Saksan mielettömimmistä uutisotsikoista liittyvät maan rautatiejärjestelmään, junahenkilökuntaan ja matkustajiin päivittäin kohdistuvaan terroriin, joka johtuu suurelta osin massamaahanmuutosta.

On uutisoitu kaikesta siitä, että maahanmuuttajat masturboivat junaradoilla, mikä johtaa alueellisiin liikennesulkuihin, sekä siitä, että saksalaisia työntekijöitä terrorisoidaan niin paljon, että he eivät saavu töihin muun muassa fyysisten pahoinpitelyjen ja seksuaalisen väkivallan vuoksi. Nyt on jopa otettu käyttöön käytäntö, jonka mukaan ulkomaalaisilta näyttävien ihmisten junalippuja ei tarkisteta pahoinpitelyn pelossa.

Myös rikollisuus julkisissa liikennevälineissä lisääntyy edelleen maahanmuuttajien väkivaltaisuuksien vuoksi.

Berliinin poliisi kirjasi viime vuonna 391 seksuaalirikosta julkisissa liikennevälineissä, mikä on hieman vähemmän kuin viime vuonna, jolloin rikoksia oli 450. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna suuntaus kuitenkin osoittaa, että seksuaalirikokset lisääntyvät nopeasti.

Vuodesta 2013, jolloin tällaisia rikoksia ilmoitettiin 108, luku on kasvanut 260 prosenttia.

Vaikka Berliinissä ei enää kirjata rikoksesta epäiltyjen ulkomaalaistaustaa, liittovaltion tasolla se kuitenkin paljastaa, kuinka yleistä maahanmuuttajien väkivalta on julkisissa liikennevälineissä. Kyse ei ole myöskään pelkästään seksuaalisesta väkivallasta. Liittovaltion poliisin mukaan vuonna 2023 ”ei-saksalaisten” epäiltyjen osuus vakavissa ruumiinvammoissa, ryöstöissä, murhissa ja tapoissa on 55,5 prosenttia julkisissa liikennevälineissä. Tämä on hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin osuus näissä rikoksissa oli 57,6 prosenttia. Luvut ovat peräisin liittovaltion poliisin niin sanotuista poliisin tulotilastoista (PES).

Joissakin tapauksissa saksalaiset ovat menettäneet henkensä muun muassa veitsihyökkäyksissä.

Myös puolalaiset tiedotusvälineet pilkkasivat nopeasti Saksan ehdotusta.

”Berliinin äärivasemmistolainen, maahanmuuttomyönteinen vihreä puolue on esittänyt itselleen ominaisen ehdotuksen. Siinä ei ole kyse rikoksiin syyllistyvien ihmisryhmien poistamisesta maasta. Ajatuksena on, että metrossa olisi aina yksi vaunu ’vain naisille'”, kirjoittaa puolalainen sanomalehti Do Rzeczy.

Lehti toteaa, että ”maahanmuuttajien tekemistä raiskauksista ja hyökkäyksistä naisia kohtaan on tullut arkipäivää monissa Saksan kaupungeissa”, kuten Berliinissä.

”Tämä on ongelma Berliinin kaltaisessa valtavassa kaupunkikeskuksessa. Media ja poliittinen sensuuri eivät ole pitkään aikaan pystyneet piilottamaan tapahtumia yhteiskunnalta, joten jopa vasemmistolaiset ryhmittymät yrittävät näyttää etsivänsä jotain ”ratkaisua” turvallisuuden parantamiseksi”, lehti lisää.

