18-vuotias maahanmuuttaja on pidätetty ja häntä syytetään 55-vuotiaan miehen tappamisesta kuuluisalla Hundertwasserin rautatieasemalla Uelzenin kaupungissa Ala-Saksin osavaltiossa. Uelzenin asemaa on usein kuvailtu ”yhdeksi maailman 10 kauneimmasta rautatieasemasta”.

Tappo tapahtui kello 1.30 yöllä heti sen jälkeen, kun epäilty oli päässyt vapaaksi poliisin huostasta useiden muiden rikosten vuoksi.

Saksan tiedotusvälineet kertovat, että toistaiseksi vaikuttaa siltä, että uhri työnnettiin tai potkaistiin alas aseman portaita ilman näkyvää syytä satunnaisessa hyökkäyksessä. Lüneburgista kotoisin oleva iäkäs mies sai vakavia aivovammoja ja kuoli portaiden alapäässä.

Poliisit pidättivät maahanmuuttajan rautatieaseman alueella. Uhri kuoli kuitenkin nopeasti, eivätkä pelastustyöntekijät ehtineet auttaa miestä ajoissa.

Marokkolainen mies pidätettiin ensin lauantaina taskuvarkaudesta keskellä kaupunkia ja myöhemmin pahoinpitelystä keskeisellä linja-autoasemalla. Poliisi otti hänet rikosten vuoksi säilöön, mutta päästi hänet sitten vapaaksi kello 21.00, vain muutama tunti ennen kuin hänen epäiltiin tappaneen 55-vuotiaan uhrin.

Marokkolaista syytetään taposta. Poliisi uskoo, että hän saattoi olla hyökkäyshetkellä huumeiden vaikutuksen alaisena, ja otti mieheltä verinäytteen.

Vaihtoehto Saksalle -puolue (AfD) julkaisi tapauksesta lausunnon, jossa se kirjoitti:

”Lauantain vastaisena yönä tapahtui uskomaton rikos Uelzenissa Ala-Saksin osavaltiossa: 18-vuotias marokkolainen potkaisi 55-vuotiaan alas Hundertwasserin rautatieaseman portaita. Pelastuslaitos kutsuttiin paikalle, ja se taisteli turhaan pelastaakseen 55-vuotiaan hengen. Hän kuoli vakavan aivovamman seurauksena. Emme voi hyväksyä tätä: Jotta rautatieasemamme olisivat jälleen turvallisempia, meidän on välittömästi karkotettava ulkomaalaisen kansalaisuuden omaavat rikolliset ja suojeltava rajojamme. Emme voi odottaa, kunnes seuraava ihminen makaa kuolleena raiteilla tai aseman portailla.”

Saksan rautatieasemat ja bussit ovat viime vuosina muuttuneet yhä vaarallisemmiksi. ”Saksan rautatiejärjestelmä muuttuu hengenvaaralliseksi ”taistelukentäksi” väkivaltaisten maahanmuuttajien takia”, rautatietyöläisten liiton johtaja on kuvannut maahanmuuttajien harjoittamaa äärimmäistä väkivaltaa ja jokapäiväistä häirintää, myös seksuaalista häirintää.

Rikollisuus on kasvanut voimakkaasti maahanmuuton lisääntymisen vuoksi, joten poliisi- ja turvallisuusjoukot ovat tiukilla kaikilla tasoilla – ei pelkästään raide- tai linja-autoliikenteessä. Saksan sisäministeriön hiljattain julkaisemat tilastot osoittavat, että maahanmuuttajien osuus kaikista rikoksista Saksassa on ennätykselliset 41 prosenttia, ja heidän osuutensa väkivaltarikoksissa, kuten raiskauksissa, murhissa ja pahoinpitelyissä, on vielä suurempi.

Lähde: Remix News

