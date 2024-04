Kurdinainen passitettiin oikeuspsykiatriseen hoitoon 78-vuotiaan murhasta

Ruotsissa viime joulukuussa 78-vuotiaan naisen murhannut 29-vuotias Kleo Dilmar on tuomittu oikeuspsykiatriseen hoitoon, johon liittyy vaarallisuusarviointi. Asiasta päätti Uppsalan käräjäoikeus viime perjantaina.

Lounasaikaan 8. joulukuuta viime vuonna 78-vuotias nainen oli menossa Uppsalan Gottsundassa sijaitsevaan Lidliin ostamaan kahvia. Iäkäs nainen ei päässyt kovin pitkälle, ennen kuin samalla kadulla asuva 29-vuotias nainen hyökkäsi yllättäen hänen kimppuunsa.

Hyökkääjä potki ja hyppäsi 78-vuotiaan pään päälle. Vammat olivat niin vakavia, että uhri kuoli.

Oikeuspsykiatrinen hoito

Tekijän nimi on Kleo Dilmar. Hän on Itä-Turkista kotoisin oleva kurdi, joka oli aiemmin rekisteröity nimellä Zeynep Dilmar, mutta on nyt Ruotsin kansalainen. Dilmar on poliisille entuudestaan tuttu. Hänellä on useita rikostuomioita ja hänellä on ollut vakavia mielenterveysongelmia. Dilmar voidaan pidättää melko nopeasti.

29-vuotias murhaaja on nyt saanut tuomion viime vuoden joulukuussa tehdystä mielettömästä teosta. Uppsalan käräjäoikeus kirjoitti tuomiossaan, että 78-vuotiaaseen kohdistunut hyökkäys ”aiheutti vakavia kärsimyksiä” ja ”oli erityisen häikäilemätön”.

Kleo Dilmar sai tuomion myös muista rikoksista, muun muassa kahdesta samanlaisesta hyökkäyksestä kahta muuta naista vastaan samana päivänä, jotka eivät kuitenkaan johtaneet kuolemaan. Tuomio sisältää oikeuspsykiatrista hoitoa vaarallisuusarvion perusteella.

Oikeuspsykiatrisen lausunnon mukaan Zeynep Dilmar kärsii vakavasta mielenterveyshäiriöstä. Pysyvä psykoottinen sairaus skitsoaffektiivisen oireyhtymän muodossa ja kaksisuuntainen mielialahäiriö.

Kleo Dilmar on kiistänyt rikoksen ja sanonut, ettei hänellä ole mitään muistikuvaa kyseisestä päivästä.

Lähde: Samnytt