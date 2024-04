Israelin liput kielletty Euroviisuissa

Israelilaiset laulukappaleet on jo kielletty Malmön Euroviisutapahtumissa, ja nyt on kerrottu, että Israelin lippuja ei saa käyttää, kun Eden Golan, Israelin edustaja kilpailussa, saapuu kaupunkiin. Israelin turvallisuuspalvelu Shin Bet on myös kehottanut Golania olemaan poistumatta hotellihuoneestaan islamisoituneessa Malmössä.

Ennen Eden Golanin osallistumista toiseen semifinaaliin 9. toukokuuta Malmön juutalaisyhteisöön liittyvät fanit olivat suunnitelleet toivottavansa taiteilijan tervetulleeksi, mutta poliisi on peruuttanut heidän lupansa.

”Poliisi on ilmoittanut stadionin ympärillä olevan alueen kielletyksi kaikenlaisille mielenosoituksille. ”Meillä oli alun perin lupa seisoa ulkona Israelin lippujen kanssa osoittaaksemme tukeamme, mutta poliisi on muuttanut mieltään ja sanoo nyt, että tällaiset näytökset eivät ole sallittuja stadionin läheisyydessä”, seurakunnan jäsen Jehoshua Kaufman kertoi The Times of Israelille.

Malmön poliisin tiedottaja Nils Norling kertoi lehdelle, että he ovat valmistautuneet hyvin Euroviisuihin ja että he arvioivat mielenosoittajien yrittävän rikkoa rajoituksia. He myös sanovat haluavansa avointa vuoropuhelua kaikkien ryhmien kanssa.

Norling väittää myös, että poliisi tekee parhaansa pysyäkseen puolueettomana, mutta korostaa, että se ei epäröi puuttua ”vihapuheeseen”.

Lähde: Samnytt

