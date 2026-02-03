Kuwait aloitti jättimäisen kansalaisuuspuhdistuksen – jopa 200 000 ihmistä menettää passinsa

Kuwaitin hallinto on aloittanut laajan kansalaisuuksien poistokampanjan, joka muokkaa koko valtion identiteettiä ja sosiaalista rakennetta.

Kuwaitissa on käynnissä poikkeuksellisen laaja kansalaisuuksien mitätöinti, joka on 16 kuukauden aikana vienyt passin ja oikeudet vähintään 50 000 ihmiseltä – ja joidenkin arvioiden mukaan jopa 200 000:lta. Toimet ovat alkaneet ulottua myös yhteiskunnan näkyvimpiin hahmoihin.

Kansalaisuuksien poistot käynnistyivät syyskuussa 2024, pian sen jälkeen kun Kuwaitin emiiri, Sheikh Mishal Al‑Ahmad Al‑Jaber Al‑Sabah, nousi valtaan vuonna 2023 ja keskeytti parlamentin toiminnan sekä useita perustuslain kansalaisuutta koskevia artikloja. Uuden lainsäädännön tarkoituksena oli virallisesti “puhdistaa” kansalaisrekisteri väärinkäytöksistä.

Emiiri vakuutti maaliskuussa pitämässään puheessa aikovansa “palauttaa Kuwaitin alkuperäisille ihmisilleen – puhtaana ja vapaana epäpuhtauksista”.

Puhdistus laajeni nopeasti – kohteena ulkomaalaiset puolisot ja ”poikkeuspalveluksista” kansalaisuuden saaneet

The New Arabin mukaan kampanja laajeni pian koskemaan myös ulkomaalaisia puolisoita sekä henkilöitä, jotka olivat saaneet kansalaisuuden erityisistä ansioista Kuwaitin hyväksi.

Viime kuussa Kuwait peruutti jopa Yhdistyneen kuningaskunnan-suurlähettiläänsä kansalaisuuden. 25. tammikuuta maa julkaisi neljä asetusta, joilla kansalaisuus vietiin 65 ihmiseltä sekä kaikilta heidän huollettaviltaan. Listalla oli muun muassa Kuwaitin ensimmäinen arabitaustainen lääkäri, armeijan prikaatinkenraali ja tunnettu kirjailija.

Hallitus lopetti virallisten lukujen säännöllisen julkaisun syyskuussa 2025, mutta sunnuntaina annettiin jälleen uusi asetus, joka riisui kansalaisuuden yhdeksältä henkilöltä ja heidän perheiltään.

Myös julkkikset ja urheilijat menettävät kansalaisuutensa

Kansalaisuutensa ovat menettäneet muun muassa neljä maajoukkuejalkapalloilijaa, näyttelijä, laulaja, yritysjohtaja, kaksi kirurgia, islamilaisia saarnaajia ja uskonnollisia johtajia, entinen parlamentin jäsen sekä mediavaikuttaja.

Kaksi kolmasosaa kansalaisuutensa menettäneistä on leskiä ja eronneita – monet jäävät täysin vailla kansalaisuutta

Middle East Eye raportoi, että noin kaksi kolmasosaa kansalaisuutensa menettäneistä on leskiä tai eronneita naisia, jotka olivat luopuneet aiemmasta kansalaisuudestaan saadakseen Kuwaitin passin. Nyt heistä on tullut valtiottomia – tila, joka on kansainvälisen oikeuden mukaan kielletty.

Kuwaitin oikeuslaitos ei tällä hetkellä salli kansalaisuuspäätösten valituksia, mikä tekee prosessista käytännössä lopullisen ja vailla oikeusturvaa.

”Kansalaisuuspuhdistus määrittelee uudelleen kuwaitilaisuuden”

Ihmisoikeusjärjestö Salamin tutkimusjohtaja Andrew McIntosh sanoi Middle East Eyelle, että kansalaisuuksien poistot toimivat keinona “määritellä uudelleen kuwaitilaisuus” ja samalla suojella maan avokätistä hyvinvointijärjestelmää ja julkista sektoria, kun taloutta pyritään irrottamaan fossiiliriippuvuudesta.

