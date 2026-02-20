Libanonilaismies yritti kaivaa lääkärin silmät irti

Malmössä terveysaseman arki muuttui kunniaväkivallan seurauksena, kun libanonilaistaustainen mies hyökkäsi lääkärin kimppuun mustasukkaisuuspuuskassa.

Malmössä työskentelevä sairaanhoitaja hakeutui joulukuun alussa hoitoon omalle terveysasemalleen vakavan pään vamman vuoksi, raportoi Samnytt. Työtoverit järkyttyivät hänen verisestä ja sokeutuneesta olemuksestaan. Nainen yritti aluksi peitellä tapahtunutta ja kiisti miehensä osallisuuden, mutta tutkijat päätyivät siihen, että vamma oli syntynyt kotona tapahtuneessa pahoinpitelyssä. Epäiltynä on 36‑vuotias libanonilaistaustainen Salaheddine Hamze.

Vain kaksi viikkoa myöhemmin sama mies saapui klinikalle ja hyökkäsi väkivaltaisesti mieslääkärin kimppuun. Silminnäkijöiden mukaan hän löi ja puski lääkäriä, kaatoi tämän maahan, puri ja yritti työntää sormensa lääkärin silmiin. Puremavammat tulehtuivat myöhemmin. Hyökkäyksen aikana mies uhkaili vaimoaan henkilökunnan kuullen.

Epäilty kiistää kaiken ja väittää lääkärin hyökänneen hänen kimppuunsa. Hän myös selitti vaimonsa pään vamman johtuneen ”vahingosta tämän ajautuessa kaapin kulmaan”. Poliisin mukaan nainen oli kuulusteluissa selvästi peloissaan, ja tutkijat epäilevät hänen eläneen tiukan kontrollin alla. Todisteet viittaavat siihen, että mies valvoi hänen puhelintaan ja rajoitti yhteyksiä muihin – erityisesti miehiin.

Syyttäjät eivät ole vaatineet karkotusta, koska miehellä on useita lapsia Ruotsissa.

Tapauksen taustalla näkyy Ruotsissa yleistynyt kunniaväkivalta, joka on kasvanut massamaahanmuuton myötä. Viime vuosina maassa on nähty useita tapauksia, joissa perheenjäsenet ovat siepanneet tai pahoinpidelleet naisia, jotka ovat pyrkineet elämään länsimaisten arvojen mukaisesti. Myös kunniamurhat ovat lisääntyneet.

Ruotsin hallitus on yrittänyt vastata tilanteeseen. Varapääministeri Ebba Busch vaati viime syksynä burka- ja niqab‑kieltoa julkisille paikoille ja totesi, että Ruotsin on ”herättävä naiiviudestaan” islamismia kohtaan. Hänen mukaansa Ruotsissa asuvien on sopeuduttava maan arvoihin, riippumatta uskonnosta.

