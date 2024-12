Synnytysosastolta viety vastasyntynyt vauva löydettiin hakattuna ja paleltuneena kuoliaaksi – epäilty ”kunniamurhana”

Vastasyntyneen ruumiin löytyminen roska-astiasta Wienin Favoritenin klinikan läheltä on aiheuttanut järkytystä koko kaupungissa. Esille on tullut yksityiskohtia, jotka viittaavat siihen, että traaginen kuolema oli pikemminkin kunniamurha kuin synnytyksen jälkeisen masennuksen seuraus.

Melekin, 10 päivän ikäisen tyttövauvan, eloton ruumis löydettiin viime torstaina keltaisesta roskiksesta lähellä sairaalaa, jossa häntä oli hoidettu keskosena.

Aluksi epäiltiin, että kyseessä oli synnytyksen jälkeinen masennus, mutta poliisi paljasti sunnuntaina, että lapsen kuoleman taustalla olivat sen sijaan perheriidat ”loukatusta kunniasta” perheen turkkilaisen klaanin sisällä, kuten Kronen Zeitung kertoo.

