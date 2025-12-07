Maahanmuuttajia majoitetaan perheisiin ilman korvausta – uusi maahanmuuttosuunnitelma raivostuttaa Italiassa

Rooma on myöntänyt 400 000 euron sopimuksen Refugees Welcome Italy -kansalaisjärjestölle, joka etsii perheitä ottamaan maahanmuuttajia koteihinsa ilman korvausta.

Italian pääkaupunki Rooma on myöntänyt 400 000 euron arvoisen sopimuksen Refugees Welcome Italy -kansalaisjärjestölle. Järjestön tehtävänä on sijoittaa maahanmuuttajia italialaisiin koteihin ja löytää heille niin sanottuja “mentoreita” ja sosiaalisia tukihenkilöitä. Perheet ja yksityiset kansalaiset ottavat maahanmuuttajat luokseen vapaaehtoisesti – mutta ilman minkäänlaista taloudellista korvausta.

Kulut siirtyvät kansalaisille

Kaupungin sosiaalipolitiikan osasto on selventänyt, että kaikki hankkeen varat kohdistuvat yksinomaan maahanmuuttajille tarkoitettuihin palveluihin ja toimenpiteisiin. Tämä tarkoittaa, että perheille ei makseta ruokaan, asumiseen tai muihin kuluihin liittyviä korvauksia. Vastuu arjen kustannuksista jää täysin kansalaisille, jotka ottavat vieraat koteihinsa.

Pitkäkestoinen ohjelma

Hanke käynnistyy 1. tammikuuta 2026 ja jatkuu vuoden 2028 loppuun saakka. Järjestön tehtävänä on edistää maahanmuuttajien “sosiaalista osallisuutta” ja “työelämään kiinnittymistä”. Refugees Welcome Italy oli ainoa taho, joka jätti hakemuksen kaupungin tarjouskilpailuun.

Poliittinen kiista

Päätös on herättänyt kiivasta vastustusta konservatiivisissa ja kansallismielisissä piireissä, jotka pitävät hanketta resurssien tuhlauksena ja epäoikeudenmukaisena kansalaisia kohtaan. Italian demaripuolue puolustaa mallia ja korostaa sen “inhimillistä ja kulttuurista arvoa”. Vastakkainasettelu kuvastaa Italian syvää jakolinjaa maahanmuuttopolitiikassa.

Kansalaiset vastaavat kustannuksista

Kritiikin ydin on selvä: järjestö saa kaupungilta merkittävän rahallisen tuen, mutta tavalliset italialaiset joutuvat vastaamaan käytännön kuluista. Vastuu siirtyy perheille, jotka joutuvat maksamaan ruoan, asumisen ja arjen menot – samalla kun poliittiset puolueet kiistelevät hankkeen oikeutuksesta.

Lähde: Remix News

Lue lisää aiheesta: