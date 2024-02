Michelangelon kuuluisaa 1500-luvun maalausta syytetään ”valkoisesta ylivallasta”

Michelangelo on yksi maailman tunnetuimmista historiallisista taiteilijoista, ja yksi hänen tunnetuimmista ja arvostetuimmista teoksistaan on Vatikaanin Sikstuksen kappelin kattofresko, jossa kuvataan, kuinka Jumala luo ensimmäisen ihmisen, Aatamin. 1500-luvun maalaus kuitenkin pahoittaa nyt joidenkin mielen. Niin sanotussa White Fragility -liikkeessä teosta syytetään nyt ”valkoisesta ylivallasta”.

”Valkoinen hauraus” on vasemmistolaisen identiteettipolitiikan ja muka-rasisminvastaisen liikkeen käsite. Sillä viitataan valkoisten ihmisten reaktioihin, kun heidät leimataan rasisteiksi ihonvärinsä vuoksi.

Jos olet järkyttynyt, eri mieltä ja tunnet itsesi epäoikeudenmukaisesti syytetyksi, on vain todiste siitä, että olet syyllinen ja että henkilö, joka on syyttänyt sinua, on oikeassa. Ainoa tapa saada synninpäästö valkoisesta syyllisyydestä on luovuttaa, hyväksyä ja tunnustaa ihonväriin sidottu perisynti.

Robin DiAngelo on kriittisen valkoisuuden tutkimuksen professori ja kirjoittajaprofiili amerikkalaisessa White Fragility -liikkeessä, joka koostuu pääasiassa valkoisista ihmisistä, jotka tuntevat olonsa epämukavaksi ja syylliseksi valkoisesta ihonväristään. Siksi he uskovat, että kaikkien valkoisten ihmisten pitäisi tuntea samalla tavalla, ja syyttävät rasistiksi niitä, jotka eivät tunne tällaisia vastenmielisyyttä itseään kohtaan.

Michelangelon kimppuun hyökkääminen podcastissa

DiAngelo hyökkäsi hiljattain erään podcastin jaksossa Michelangelon kuuluisaa kuvaa, jossa Jumala luo ensimmäisen ihmisen, ”valkoista ylivaltaa edustavana”, mutta samalla hänellä oli kiusallisen huono käsitys siitä, mitä teos oikeastaan kuvaa, sillä hän uskoi, että maalauksen ihminen on Daavid, mitä hän toisti erehdyttävästi verbaalisten hyökkäysten välissä väittäen ristiriitaisesti olevansa katolisen kasvatuksen saanut.

Huolimatta tietämättömyydestään teoksesta DiAngelo sanoo, että maalaus on hänen mielestään se, joka kuvaa selkeimmin ”valkoisen ylivallan” käsitettä.

”Jumala on pilvessä, ja siellä on kaikki nämä enkelit, ja hän ojentaa kätensä ja koskettaa… En tiedä, kuka se on, David tai joku?”

Podcastin juontaja Jalon Johnson (joka on musta) osoittautuu yhtä tietämättömäksi siitä, ketä kuvassa esiintyy, ja hän täydentää:

”Ja Jumala on valkoinen ja David [sic] on valkoinen ja enkelit ovat valkoisia – se on täydellinen valkoisen ylivallan ja patriarkaatin yhteensulautuminen.”

Näkee itsensä Jumalan ihanteellisena kuvana

DiAngelo jatkaa, että hän on lapsesta asti reagoinut siihen, että Jumala kuvataan valkoisena. Samalla hän kuitenkin väittää pitävänsä itseään Jumalan kuvana ja edustavansa ”inhimillistä ihannetta”.

Tietämätöntä hyökkäystä 1500-luvun taiteilijaa Michelangeloa kohtaan on kuitenkin arvosteltu, muun muassa New York Postin kolumnisti Rikki Schlott. Hän ihmettelee perspektiivittömyyttä, kun 500 vuotta vanha teos, joka on peräisin ajalta, jolloin ei-valkoiset olivat harvinainen näky Euroopassa, asetetaan nykypäivän kontekstiin ja käytetään sitä rasismisyytösten perustana.

”Eikö DiAngelo ole tullut ajatelleeksi, että Michelangelolla, 1500-luvun taiteilijana, ei ehkä ollut rotuviha mielessä, kun hän maalasi Jumalaa ja ”Daavidia”?” Schlott kirjoittaa.

Tienasi paljon rahaa George Floydin kuolemalla

Tämän jälkeen Schlott esittelee DiAngelon taustatiedot, joka vietti melko hämärää elämää kriittisen valkoisen tutkimuksen professorina Washingtonin yliopistossa, kunnes rikollinen ja huumeriippuvainen George Floyd kuoli poliisin ratsiassa vuonna 2020.

Hänen pari vuotta aiemmin suhteellisen huomaamatta julkaistu kirjansa ”White Fragility” sai yhtäkkiä valtavan myynnin kasvun, ja DiAngelo pystyi ratsastamaan tällä aallolla jonkin aikaa korkeapalkkaisena puhujana erilaisissa vasemmistolaisissa identiteettipoliittisissa yhteyksissä. Nykyään hän on palannut takaisin julkisen keskustelun marginaaliin ja esiintyy Schlottin mukaan lähinnä ”hölmönä naisena”.

Hänen ja muiden sanoma, jonka mukaan kaikki valkoiset ihmiset ovat yleisesti ottaen rasisteja, käynnisti kuitenkin aallon, jota Schlott kuvailee ”valkoisen liberaalin itsekorostuksen” aalloksi, ja DiAngelo ansaitsi muhkean summan rahaa – yli 6 miljoonaa euroa vastaavat palkkiot yhden vuoden aikana ja suuret summat rojalteina kirjamyynnistä.

Mutta vaikka DiAngelo on nyt syrjässä, ”woke”-liike tuskin on vaipunut uneen. Ja monet muutkin ovat jonossa saadakseen rahaa valkoisten ihmisten syyllistämisestä ja häpeästä. Schlott väittää, että nämä markkinat eivät tee mitään todellisen rasismin ongelmien ratkaisemiseksi tai köyhien mustien tilanteen parantamiseksi Yhdysvalloissa.

Vastaliike syntyy

Samaan aikaan on syntynyt myös vastaliike sellaisten ihmisten keskuudessa, jotka eivät tunne itseään lainkaan ”hauraiksi”, koska he reagoivat siihen, että heitä syytetään kollektiivisesti rasistiksi pelkästään ihonvärinsä vuoksi, ja jotka eivät myöskään koe ansaitsevansa tätä epiteettiä elämässään eivätkä voi ottaa vastuuta historian tapahtumista, jotka tapahtuivat ennen kuin he olivat edes syntyneet.

Liikettä, johon DiAngelo kuuluu, vastustavat nyt yhä useammin ihmiset, jotka toteavat, että valkoisiin kohdistuva ihonvärin perusteella tapahtuva tosiasiallinen rasismi on yhtä paljon rasismia kuin mikä tahansa muu rasismi. Sitä ei voida legitimoida väitteillä ”valkoisten etuoikeudesta”. Päinvastoin, tällaiset lauseet vain vahvistavat rasistista ajattelutapaa.

Voit katsoa koko podcast-jakson tästä:

Lähde: Samnytt