Natsihuvila lahjoitetaan

Saksan NSDAP:n kansanvalistus- ja propagandaministeri Joseph Goebbelsin maalaistalo on ollut tyhjillään yli 20 vuotta. Nyt sen tulevasta käytöstä on tehty uusi ehdotus.

Berliinin pohjoispuolella sijaitseva huvila on hylätty ja ränsistynyt. NSDAP:n propagandaministeri Joseph Goebbels asui siellä aikoinaan. DDR:n aikana paikalle perustettiin kommunistien nuoriso-opisto. Koska rakennuksen ylläpito on kallista, kiinteistö aiotaan nyt luovuttaa pois.

Goebbelsin huvila ”Bogensee” Wandlitzissa (Brandenburg) on ollut käyttämättömänä vuodesta 2000 lähtien. 50 kilometrin päässä Berliinistä sijaitseva maalaistalo on rappeutumassa, ja siitä on tullut seikkailijoiden suosittu kohde. Tämä on yksi syy siihen, että Berliinin kaupunki on omistajana harkinnut toistuvasti Goebbelsin huvilan purkamista.

Kunnostuskustannukset 350 miljoonaa euroa

Goebbels sai maalaistalon vuonna 1936. Führerin läheinen luottamusmies muutti vuonna 1942 Villa Bogenseen pysyvästi perheensä kanssa ja hänen kerrotaan hoitaneen sieltä käsin poliittisia asioita. Idyllinen kiinteistö sijaitsee järven rannalla metsässä. Silti kukaan ei halua 17 hehtaarin kiinteistöä. Kustannukset ovat korkeat. Ylläpito maksaa 250 000 euroa vuodessa. Täydellinen remontti maksaisi ARD:n Tagesthemen-ohjelman mukaan noin 350 miljoonaa euroa.

Purkamisen, kunnostuksen ja myynnin jälkeen on nyt tehty uusi ehdotus. Berliinin valtiovarainministeri Stefan Evers ehdotti torstaina, että kiinteistö annettaisiin pois. ”Tarjoan kaikille, jotka haluavat ottaa tontin haltuunsa, että he voivat saada sen lahjaksi Berliinin liittovaltiolta.” Toistaiseksi kukaan ei kuitenkaan ole ollut kiinnostunut anteliaasta lahjasta.

Berliini oli vuosikymmeniä yrittänyt löytää tontille tulevaisuutta. ”Totuus on kuitenkin se, että nämä vuosikymmenien ponnistelut ovat olleet melko yksipuolisia.” Berliinin valtiovarainministeri Stefan Evers kuitenkin varoitti: ”Jos tästä ei taaskaan tule mitään, kuten viime vuosikymmeninä on käynyt, Berliinin liittovaltiolla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin toteuttaa purkaminen sellaisena kuin se on nyt valmisteltu ja käsitelty”.

Lähde: Heute