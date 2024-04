Norja: Poliisi aseistautuu moskeijauhan vuoksi

Kaikki Norjan poliisit kantavat asetta lauantai-iltapäivästä lähtien, kertovat Norjan mediat. Syynä päätökseen on Norjan moskeijoita kohtaan sosiaalisessa mediassa tehty uhkaus.

Norjalaispoliisit pääsääntöisesti eivät kanna asetta palveluksessa, ilman erityistä syytä.

”Saimme aamulla ilmoituksen Oslon moskeijoita vastaan tehdystä uhkauksesta”, sanoo Oslon poliisin edustaja.

Poliisi tutkii uhkausta. Kaikille Norjan poliiseille annettu määräys kantaa asetta on voimassa välittömästi ja toistaiseksi.

Islam on Norjan toiseksi suurin uskonto, ja maassa on noin 200 000 muslimia. Pääkaupunki Oslossa on noin 700 000 asukasta, joista tilastojen mukaan lähes 67 000 on muslimeja.

Ennen juuri päättynyttä pääsiäistä, samankaltainen uhkaus tehtiin Norjan kirkkoja sekä kristillisiä yhteisöjä kohtaan. Norjan turvallisuuspoliisi PST varoitti kirkkojen mahdollisesti joutuvan terrori-iskujen kohteiksi, mutta poliisia ei kristittyihin kohdistuvan uhan vuoksi aseistettu.

Lähde SVT