OnlyFans-naiset käyttävät hyväkseen nuken imettämistä julkaistakseen pornomainoksiaan Instagramissa

Instagram kieltää alastonkuvien julkaisemisen lukuun ottamatta kuvia ja videoita, jotka liittyvät ”imetykseen, synnytykseen ja synnytyksen jälkeiseen aikaan, terveyteen liittyviin tilanteisiin (kuten rintarauhasen poistoon, rintasyöpätietoisuuteen tai sukupuolenkorjaavaan leikkaukseen) tai protestina”.

Imetystä koskeva poikkeus on nyt asia, jota naiset ovat RT:n mukaan alkaneet systemaattisesti hyödyntää mainostaakseen OnlyFans-tilejään. RT:n mukaan Instagram-käyttäjät ovat nähneet selvän kasvun ”loukkaavassa materiaalissa”, jossa esiintyy alaikäisiä tyttöjä, fetissivideoita ja ”malleja”, jotka mainostavat OnlyFans-tilejään ja näennäisesti ”imettävät” tekovauvoja (nukkeja) alustalla.

Onlyfans whores on Instagram are so disgusting.

Using children so they can post their tits knowing Instagram will mark it as ”breastfeeding” and won’t take it down.

Imagine using a child to promote your porn career.

But then again @instagram seems to support and allows that. pic.twitter.com/tsLfxE1QOc

— Odar (@OdarGm) February 26, 2024