Oulussa laajasta huumekauppakokonaisuudesta useita tuomioita – johtokolmikko osa järjestäytynyttä rikollisryhmää

Oulun käräjäoikeus on tuominnut vankeusrangaistuksiin 15 henkilöä viime vuonna paljastuneessa laajassa huumausainerikoskokonaisuudessa, jossa huumeiden katukauppa-arvo oli noin 2 miljoonaa euroa.

Päätekijä Ali Haidar Mohammed Mohammed tuomittiin yhdeksäksi vuodeksi vankeuteen. Alhassan Yusuf Abedalrazeq Mustafa sai kuuden vuoden ja kymmenen kuukauden, Hussein Salad Hadi Al-Tamini kuuden vuoden vankeusrangaistukset.

Toistaiseksi on selvittämättä suuria määriä huumausaineita Suomeen tuoneet tahot. Huumausaineita on säilytetty Oulussa useissa vuokra-asunnoissa, jotka ryhmä on hankkinut hallintaansa huumausaineliiketoimintaa varten. Rikoshyödyn siirtämisessä ulkomaille, on hyödynnetty ryhmään kuulumattomia henkilöitä.

Esitutkinnassa poliisi takavarikoi useaan kertaan suuren määrän huumausaineita: hasista, amfetamiinia, kokaiinia, ekstaasitabletteja ja marihuanaa. Viime vuoden kesäkuussa poliisi teki tutkinnan suurimman takavarikon, kun oululaisesta asunnosta löytyi erilaisia huumausaineita lähes sata kilogrammaa.

Huumausaineiden lisäksi poliisi takavarikoi huomattavia summia käteistä rahaa epäiltynä rikoshyötynä.

Alexander Pavel Tapani Airaksinen tuomittiin kolmen vuoden ja yhdeksän kuukauden ja hänen puolisonsa Heli Johanna Vuorisalo yhden vuoden ja kahdeksan kuukauden vankeusrangaistuksiin. Ryan Rukeratabaro tuomittiin kahden vuoden ja kuuden kuukauden, Richard Dimitri Allan Nyman yhden vuoden ja kolmen kuukauden, Tommi Tapani Tuohimaa ja Kaika Aalle Asser Lindgren kumpikin yhden vuoden ja yhden kuukauden vankeusrangaistuksiin.

Lisäksi kuusi henkilöä tuomittiin ehdollisiin vankeusrangaistuksiin ja kaksi henkilöä sakkoihin.