Eurooppa ei tarvitse maahanmuuttoa, vaan eurooppalaisia lapsia

Törmäsin viikonloppuna Vihreiden veteraanipoliitikko Rosa Meriläisen videoon, jossa hän julistaa Euroopan tarvitsevan lisää maahanmuuttoa korvaamaan Euroopan vanheneva väestö. Perusteena tälle oli talouskasvun turvaaminen.

Vihreä ns. talousosaaminen on kokonaan oma himmelinsä, joka on aiheuttanut päänvaivaa jokaiselle, joka ymmärtää edes henkilökohtaisesta taloudenhallinnasta yhtään mitään, saati sitten kokonaisen valtion talouden pyörittämisestä. Mielenkiintoinen havainto toki on, että ilmeisesti Vihreätkin kannattavat nykyään loputtoman talouskasvun eli luonnonvarojen kuluttamisen ideologiaa?

Talouden pyörien pyöriminen itsessään ei luulisi olevan ongelma jo nykyisellä ihmismäärällä, sillä pelkästään Suomea vaivaa massatyöttömyys ja sadat tuhannet suomalaiset ovat työttöminä. Euroopassa työttömiä löytyy jo aika paljon merkittävämmän kokoinen reservi.

Meriläiselle maahanmuutto kuitenkin on tapa ratkaista vanhenevan väestön ongelma ja pitää talouden pyörät pyörimässä. Asia ei kuitenkaan ole näin.

Ratkaisu Euroopan vanhenevan väestön ongelmaan ei ole raahata tänne valtavaa kuluerää korottamaan verotaakkaa, vaan luoda kulttuurillinen muutos lapsiluvun kasvattamiseksi sellaisten kansojen keskuuteen, jotka ovat jo ennestään todistaneet ahkeruudellaan olevansa kykeneviä olemaan ahkeria ja kehityskykyisiä niin yksilö- kuin kansakunta-tasollakin.

Me emme kaipaa Eurooppaan lisää ”talouden turvaajia” (lue: kulueriä) yhtään mistään. Me kaipaamme Eurooppaan lisää eurooppalaisia lapsia, jotka turvaavat maanosan tulevaisuuden.

Nina Metsälä, Sinimusta Liike