Poliisi saapuu konservatiiviseen konferenssiin vasemmistolaisen pormestarin käskystä perua tapahtuma

Konservatiivinen konferenssi Brysselissä, jossa oli määrä esiintyä joitakin Euroopan tunnetuimpia konservatiivipoliitikkoja, on suljettu poliisivoimin paikallisen vasemmistolaisen pormestarin käskystä. Kyse on sananvapauden tukahduttamisesta, mutta Euroopan unioni tuskin antaa pormestarille piiskaa demokratian vastaisuudesta.

Kaksipäiväinen kansallisen konservatismin konferenssi alkoi tiistaiaamuna, kun se oli saanut kolmannen paikan tapahtuman järjestämiseen sen jälkeen, kun kaksi muuta tilaa Belgian pääkaupungissa oli kieltäytynyt isännöimästä sitä paikallisten poliitikkojen poliittisen paineen vuoksi. Myös tällainen paineenluonti on sananvapauden tukahduttamista.

Konservatiivisen radiopersoona Nigel Faragen ja Englannin entisen sisäministeri Suella Bravermanin oli määrä pitää pääpuheet tiistaina, ja heitä seurasivat Unkarin pääministeri Viktor Orbán ja entinen Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki keskiviikkona.

Kuitenkin vähän yli tunnin kuluttua belgialaiset poliisit saapuivat The Claridge -rakennuksen sisäänkäynnille Brysselin keskustassa, mukanaan Emir Kirin, kaupungin pormestarin, käsky peruuttaa tapahtuma.

Järjestäjille kerrottiin, että heillä oli 15 minuuttia aikaa tyhjentää tilat. Käskyä ei noudatettu, sillä lakimiehiä kutsuttiin tutkimaan kirjallista vaatimusta.

Käskyssä mainittiin julkisen turvallisuuden olevan syy tapahtuman peruuttamiseen, väittäen että myöhemmin samana päivänä oli suunniteltu mielenosoitus antifasistien toimesta, jotka protestoivat konservatiivien läsnäoloa kaupungissa, ja että poliisivoimat eivät voineet taata heidän turvallisuuttaan. Vasemmistopormestari siis yritti käyttää omiensa aiheuttamaa potentiaalista uhkaa väärämielisen tapahtuman perumiseen.

”Pormestari tuli ja sanoi, että meidän täytyy lähteä. Onneksi tällä kertaa paikan johtaja piti pintansa, mutta sitten he hinasivat hänen autonsa pois. He uhkasivat häntä kaikenlaisin seurauksin. Samaan aikaan he saivat kaikki meitä tavaroilla varustavat yritykset vetäytymään. Niinpä illallista varten ruokia valmistava tarjoilija vetäytyi. Sitten he uhkasivat katkaista tänne tulevan energian ja sähkön”, kertoi järjestäjä Brussels Signalille.

”Mitä tänä iltapäivänä Brysselissä tapahtui, oli häpeällistä. Se, että pormestari ja poliisi sulkevat rauhanomaisen poliittisen tapahtuman, vahvistaa minua entisestään Brexitin kannattajana,” Farage julkaisi X:ssä poistuttuaan tapahtumasta.

Keskiviikkona tapahtumassa puhui Victor Orban. Mikäli hän estäisi vasemmistolaisia järjestämästä tapahtumiaan Budapestissa, kävisi koko Euroopan media kuumana asiasta.

Lähde: Remix News