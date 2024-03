Kansallismieliset ajatukset ovat huolestuttavia monikulttuurisessa maassa kuten Venäjä, Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi keskiviikkona vierailullaan Tverin alueella. Maassa asuu nykyään 190 etnistä ryhmää, jotka edustavat kaikkia uskonnollisia suuntauksia, presidentti huomautti.

Hän viittasi iskulauseeseen ”Venäjä venäläisille”, joka edistää ajatusta siitä, että etninen enemmistö ansaitsee enemmän oikeuksia kuin muut kansallisuudet maassa. Putin vihaa nationalismia.

Venäjä on monikansallinen ja moniuskonnollinen valtio, ja minkä tahansa kansalaisen oikeuksien loukkaaminen johtaa vain maan hajoamiseen, presidentti varoitti ja lisäsi, että maassa kunnioitetaan kaikkia uskontoja.

”Kun kuuntelen hurraa-patriootteja – ja tällaisia ihmisiä on kaikkialla, missä tahansa yhteiskunnassa, myös niitä, jotka sanovat, että ’Venäjä on vain venäläisille’, tiedätkö, minulle tulee ahdistunut olo,” Putin sanoi.

Hän korosti monikulttuurisen venäläisen valtion säilyttämisen tärkeyttä ja varoitti, että ”tuhoavat ajatukset, kuten että kaikki muut ovat täällä vieraita”, tuhoaisivat maan. Eli siis kansallismielisyys tuhoaa Venäjän, mikäli Putiniin on uskominen.

Putin esitti kommentit vieraillessaan Torzhokin ilmavoimien tukikohdassa Tverin alueella, joka on 344. venäläisten taistelulentäjien koulutuskeskuksen koti, missä henkilöstöä koulutetaan osallistumaan Ukrainan alistamiseen.

On olemassa ihmisiä, joiden mukaan Putin on kansallismielinen ja konservatiivinen. Todellisuudessa Putin on monikulttuurisuutta rakastava oman maansa tuhoaja aivan samalla tavalla kuin lännen poliitikot.

Lähde: RT