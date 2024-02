Saksalainen TV-juontaja yllytti katsojiaan tappamaan AfD:n ja FPÖ:n poliitikkoja

TV-juontaja Jan Böhmermann raivostui kuullessaan oikeistolaisen FPÖ:n olevan Itävallan suosituin puolue. Saksan Stephen Colbertiksi kutsuttu Böhmermann tienaa noin 700 000 euroa vuodessa veronmaksajien kustannuksella.

Saksalainen koomikko Jan Böhmermann on saanut kovaa kritiikkiä kommenteistaan koskien AfD:n ja FPÖ:n poliitikkojen tappamista. ZDF Magazin Royale nimistä ohjelmaa juontava Böhmermann on muun muassa verrannut yllämainittuja vanhaan NSDAP-puolueeseen. Hän esimerkiksi käytti noin 34-minuuttia ohjelmastaan verratakseen AfD:tä ja FPÖ:tä Adolf Hitlerin kansallissosialisteihin.

Kohu poliitikkojen tappamisesta syntyi Böhmermannin käyttämästä verbistä jolla tarkoitetaan sairaiden eläinten tappamista, jotta niiden kantama tauti ei leviäisi muihin eläimiin. Böhmermann käytännössä vertasi AfD:n ja FPÖ:n poliitikkoja sairaisiin eläimiin jotka tulee tappaa ennen kuin ne ehtivät levittää kantamansa taudin muihin.

Böhmermannin jakama poliittinen viesti on varsin selvä. Oppositio on tuhottava ennen kuin sen viesti leviää mahdollisimman laajalle. Koomikon ottama linja on samankaltainen kuin Saksan hallituksen, joka suunnittelee AfD:n kieltämistä ”pelastaakseen” maan demokratian.

