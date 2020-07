Terroristijärjestö Hamas ja Muslimiveljeskunta onnittelivat Turkkia Hagia Sofian muuttamisesta moskeijaksi

Palestiinalainen Hamas-terroristijärjestö onnitteli Turkkia päätöksestä muuttaa historiallinen Hagia Sofia moskeijaksi.

– Hagia Sofian avaaminen rukoilijoille on ylpeyden hetki kaikille muslimeille, totesi Rafat Murra, terroristijärjestön lehdistötiedottaja.

Samaan aikaan Muslimiveljeskunnan vanhempi jäsen ja Turkin presidentin epävirallinen neuvonantaja Ali Qaradaghi ilmoitti Hagia Sofian ”palanneen sen todelliseen tarkoitukseensa”.

Muslim Brotherhood hails #Erdogan’s decision to convert Hagia Sophia into a mosque.

Ali Qaradaghi, senior MB figure who works in #Turkey as unofficial adviser to Turkish President, says Hagia Sophia reverted to its true status. pic.twitter.com/CIMMcaLaBa

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) July 11, 2020