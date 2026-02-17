Transsukupuolinen isä avasi tulen juniorijääkiekko-ottelussa – kolme kuollut, kolme vakavasti haavoittunut

Rhode Islandin Pawtucketin poliisi vahvistaa, että jääkiekko-ottelun ampuja oli vuosia elänyt naisena – perheriita kärjistyi murha-itsemurhaksi.

Yhdysvalloissa Rhode Islandin Pawtucketissa järjestetty juniorijääkiekon turnaus muuttui maanantaina veriseksi, kun 56‑vuotias transsukupuolinen mies hyökkäsi halliin kesken ottelun ja alkoi ampua, raportoi AP.

Viranomaisten mukaan ampuja oli North Providence High Schoolin abiturientin isä, ja hän ampui viittä perheenjäsentään. Hänen vaimonsa kuoli hallille, ja yksi lapsista menehtyi myöhemmin sairaalassa. Kolme loukkaantunutta on kriittisessä tilassa.

Ampuminen tapahtui kesken nuorten jääkiekko-ottelun, jossa pelasivat Coventry–Johnston -yhteisjoukkue ja Blackstone Valley Schools -kokoonpano. Katsomossa oli runsaasti perheitä, kun laukaukset alkoivat.

Viranomaiset ja koulujen johto reagoivat nopeasti

Alueelle saapui nopeasti suuri määrä poliiseja. Silminnäkijät kuvasivat paniikkia ja ihmisten ryntäilyä ulos hallista. Läheisen Walgreensin työntekijä kertoi asiakkaiden juosseet sisään huutaen, että käynnissä oli aktiivinen ammuskelu.

Coventryn koulupiirin johtaja Don Cowart vahvisti, että kaikki joukkueen pelaajat olivat turvassa ja poliisi oli heidän kanssaan.

FBI ilmoitti olevansa valmiina auttamaan, mutta kertoi, ettei välitöntä uhkaa yleisölle ollut. Myös FBI Bostonin johtaja Kash Patel kommentoi tilannetta ja lupasi tukea paikallisille viranomaisille.

Pawtucketin poliisipäällikkö Tina Goncalves vahvisti paikalliselle WPRI-kanavalle, että jääkiekkopelin yhteydessä perheensä kimppuun käynyt mies käytti nimeä Roberta Esposito. Tapaus sattui Dennis M. Lynch -areenalla kesken lukiolaisten jääkiekkopelin.

Trans Rhode Island killer confirmed: "Robert Dorgan, who also uses the name 'Roberta Esposito.'" pic.twitter.com/tiGV61X2wx — The Post Millennial (@TPostMillennial) February 17, 2026

Poliisipäällikkö kertoi, että ampujalla oli mukanaan useita aseita. Eräs paikalla ollut isä yritti pysäyttää hyökkääjän, mutta Dorganilla oli vielä toinen ase, jonka avulla hän jatkoi ampumista ja lopulta teki itsemurhan.

Tytär: “Isäni oli ampuja – hän oli hyvin sairas”

Poliisiasemalta poistunut nainen kertoi toimittajille: “Isäni oli ampuja. Hän ampui perheeni, ja hän on nyt kuollut.” Hänen mukaansa isällä oli “mielenterveysongelmia” ja hän oli “hyvin sairas” jo pitkään.

🚨Police have identified the suspect responsible for the horrific shooting at Lynch Arena in Pawtucket, Rhode Island. Robert Dorgan, who also went by the name Roberta Esposito, shot four family members and a family friend at a youth hockey game, killing two and injuring three… pic.twitter.com/9SlKOJ62Ky — REDUXX (@reduxx) February 17, 2026

Taustalla pitkä perhekonflikti ja sukupuolenvaihdosprosessi

WPRI:n mukaan ampujaksi tunnistettiin 56‑vuotias Robert Dorgan (nykyisin Roberta Esposito), joka oli vuosia aiemmin ilmoittanut viranomaisille käyneensä läpi sukupuolenvaihdosleikkauksen. Vuonna 2020 hän kertoi North Providencen poliisille, että appiukko halusi hänet pois perheen kodista sukupuolenvaihdosleikkauksen vuoksi.

Dorgan kertoi appensa uhanneen “teettää hänen murhansa aasialaisella katujengillä”, ja sanoneen: “ei jumalauta mikään transu jää minun talooni.” Appiukkoa vastaan nostetut syytteet kuitenkin myöhemmin hylättiin.

Samoihin aikoihin Dorganin ex-vaimo Rhonda Dorgan haki avioeroa. Hakemuksessa mainittiin syiksi ”sukupuolenvaihdosleikkaus, narsistiset ja persoonallisuushäiriöön viittaavat piirteet”, mutta hän muutti myöhemmin perusteluksi “sovittamattomat erimielisyydet”.

Viranomaisten mukaan Dorganin sukupuolenvaihdosprosessi oli vuosien ajan osa katkeraa avioero- ja huoltajuuskiistaa. Avioliitto päättyi vuonna 2021, mutta perhekonfliktit jatkuivat oikeudessa ja poliisin kautta.

Poliisi ei ole vielä kertonut tarkempia yksityiskohtia siitä, mikä johti väkivaltaiseen purkaukseen juuri jääkiekkopelin aikana, mutta viranomaiset tutkivat tapahtumia perheriidan jatkumona.

Dorgan lähetteli uhkaavia viestejä somessa

Dorganin X‑tililtä löytyi edellisenä päivänä julkaistu viesti, jossa hän reagoi postaukseen, jossa transmieheksi identifioituva kongressiedustaja Sarah McBride todettiin mieheksi. Dorgan vastasi: “Jatkakaa vain meidän lyömistä. Älkää sitten ihmetelkö, jos me sekoamme.”

Kuvakaappaus X.

Facebookissa Dorgan julkaisi toistuvasti kuvia kuntosalilta ja moottoripyöränsä kanssa. Hän kommentoi avoimesti transsukupuolisuuttaan ja julkaisi muun muassa kuvan giljotiinista pisuaarin yläpuolella kirjoittaen: “varmaan paljon halvempi kuin 66 tonnia… sanonpahan vaan.” Toisessa kommentissa hän viittasi perhe-elämään: “transnainen, 6 lasta: vaimo – ei kovin innoissaan.”

Kuvakaappaus X.

Kuvakaappaus X.

Kuvakaappaus X.

Kaupunki järkyttyi

Poliisi saapui paikalle muutamassa minuutissa, mutta tuho oli jo tapahtunut. Pawtucketin pormestarin mukaan koko kaupunki on järkytyksen vallassa. Tutkinta jatkuu, ja viranomaiset selvittävät tarkemmin, mikä johti tragediaan.

Rhode Islandin kuvernööri Dan McKee sanoi puhuneensa Pawtucketin pormestarin ja osavaltion poliisin kanssa. Myöhemmin hän totesi: “Osavaltiomme suree jälleen. Vanhempana ja entisenä valmentajana sydämeni särkyy uhrien ja heidän perheidensä puolesta.”

Tutkinta jatkuu – motiivi sidoksissa perheriitaan

Viranomaiset eivät ole vielä julkaisseet kaikkien kuolleiden nimiä. Ampumisen taustalla olleen perheriidan tarkempi motiivi on edelleen tutkinnassa.

