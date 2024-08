”Transsukupuolinen” pedofiili lähetettiin naisten vankilaan omien lastensa väkivaltaisesta raiskauksesta

Transsukupuolinen James ”Michelle” Blessent on sijoitettu Loganin vankilaan, joka on naisten vankila Lincolnissa Illinoisin osavaltiossa.

Blessentin tuomio juontaa juurensa hänen kahden biologisen lapsensa, pojan ja tytön, väkivaltaisesta raiskauksesta, johon hän tunnusti syyllisyytensä kesäkuussa 2024. Hänet tuomittiin lopulta useista alle 13-vuotiaisiin uhreihin kohdistuneista saalistuksesta, rikollisesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja groomingista. Tämän seurauksena hänet tuomittiin 42 vuodeksi jokaisesta seksuaalirikoksesta sekä kolmeksi vuodeksi groomingista, eli yhteensä 87 vuodeksi telkien taakse.

Transsukupuolisen lastenraiskaaja James ”Michelle” Blessentin kiinniotto poliisin kuvaamalla pidätysvideolla:

