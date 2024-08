Englantilaisen Pride-järjestön perustaja syytteisiin lapsipornosta ja lapsen raiskauksesta

Miehellä oli toinen LGBT-aktiivi rikoskumppaninaan.

Pride in Surrey -nimisen LGBT-järjestön perustaja ja ohjaaja Stephen Ireland, sekä saman järjestön aktiivina toiminut David Sutton, ovat asetettu syytteisiin vakavista lapsiin kohdistuvista seksirikoksista.

Homokaksikko on asetettu yhteisesti 15 eri rikossyytteeseen, kuten juoneen tehdä lapselle seksuaalista väkivaltaa, juoneen siepata lapsi ja lapsiseksirikoksen järjestämisestä.

Irelandia syytetään lisäksi erikseen 22 rikoksesta, joihin lukeutuu muun muassa alle 13-vuotiaan lapsen raiskaaminen, kaksi seksuaalisen teon tekemisestä alle 13-vuotiaalle lapselle, sekä seksuaalisen väkivallan tekeminen alle 13-vuotiaalle lapselle.

Suttonia syytetään erikseen 7 eri rikoksesta, kuten siveettömien kuvien tekeminen lapsista ja äärimmäisen lapsipornon hallussapidosta.

Pride in Surrey kertoo olevansa voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tarkoitus on juhlistaa mukaan ottamista ja moninaisuutta lesbo, homo, biseksuaali, transsukupuolisten ynnä muiden sateenkaariväen kulttuurissa ja yhteisössä. Järjestö on erottanut Irelandin ja Suttonin, sekä kertoo tekevänsä yhteistyötä poliisin kanssa.

Lähde: Breitbart