Transsukupuolista ”lääketiedettä” arvostelevan raportin tehnyttä lääkäriä ”kehotettiin olemaan matkustamatta julkisilla liikennevälineillä”

Tohtori Hilary Cass, Royal College of Paediatrics and Child Healthin entinen puheenjohtaja, kertoi The Times of London -lehdelle, että hän on joutunut kohtaamaan pahoinpitelyjä ja uhkailuja sen jälkeen, kun hänen raporttinsa transsukupuolisten ”lääketieteen” vaikutuksista brittiläisiin lapsiin oli julkaistu.

”En kulje tällä hetkellä julkisilla liikennevälineillä turvallisuusohjeiden vuoksi, mikä tuottaa hankaluuksia”, tohtori Cass sanoi.

Hän jatkoi syyttämällä monia kriitikoitaan ”väärän tiedon” levittämisestä tuomitsevasta raportista, mukaan lukien vasemmistolaista työväenpuoluetta edustavaa kansanedustajaa Dawn Butleria, joka oli väittänyt alahuoneessa, että ”yli 100 tutkimusta ei ole ollut tässä Cassin raportissa”.

Cass sanoi, että Butlerin väite oli ”täysin väärässä”, ja selitti, että Butlerin mainitsemalla tutkimusluettelolla ei ollut ”mitään tekemistä raporttimme tai minkään paperin kanssa”.

”Jos yrittää tahallaan heikentää raporttia, jossa on tarkasteltu lasten terveydenhuoltoa koskevaa näyttöä, se on anteeksiantamatonta. Vaarannatte lapset tekemällä niin”, hän lisäsi.

388-sivuisessa raportissaan johtava lastenlääkäri suututti äärivasemmiston väittämällä, että transsukupuolisten lääketieteelliset käytännöt olivat ”rakennettu horjuvalle perustalle” ja että kansallisen terveydenhuollon ei pitäisi enää antaa alle 18-vuotiaille murrosiän estolääkkeitä.

Toisin kuin radikaalivasemmisto, joka vaatii niin sanottua ”sukupuolta vahvistavaa hoitoa”, jossa nuorille annetaan ”elämää muuttavia lääkkeitä ja leikkauksia”, Cass sanoi, että on vain vähän näyttöä siitä, että murrosiän estolääkkeet auttaisivat lapsia heidän ”mielenterveytensä tai psykososiaalisen terveytensä” parantamisessa, eikä tällaisen hoidon pitkäaikaisia vaikutuksia ”kognitiiviseen ja psykoseksuaaliseen kehitykseen” ole tutkittu perusteellisesti.

Raportissa todettiin myös, että monet lapset kasvavat luonnostaan ulos transsukupuolisuudesta. Siinä myös todettiin, että ”useimmille nuorille lääketieteellinen hoito ei ole paras tapa hallita sukupuoleen liittyvää ahdistusta” ja että siksi lääketieteen ammattilaisten olisi noudatettava ”äärimmäistä varovaisuutta” siinä, miten he hoitavat lapsia, joilla on sukupuolidysforian oireita.

Britannian kansallinen terveyspalvelu ilmoitti viime kuussa, että se lopettaa useimmissa tapauksissa murrosiän estolääkkeiden rutiininomaisen antamisen lapsille. Huolta kuitenkin herättävät porsaanreiät, joiden kautta aktivistilääkärit voisivat edelleen antaa lapsille ”elämää muuttavia lääkkeitä”.

Terveysministeri Victoria Atkins sanoi tällä viikolla, että hallitus aikoo erottaa kaikki lääketieteen ammattilaiset, jotka pyrkivät kiertämään sääntöjä: ”Tarkastelen tarkkaan, mitä voidaan tehdä porsaanreikien ja lääkkeiden määräämiskäytäntöjen rajoittamiseksi, mukaan lukien lainsäädännölliset vaihtoehdot. Mikään ei ole vielä pois suljettua, ja saatan parlamentin ajan tasalle aikanaan.”

Kommentoidessaan tohtori Cassille väitetysti lähetettyjä uhkauksia Harry Potter -kirjailija ja transsukupuolisten liikkeen kriitikko J.K. Rowling kirjoitti: ”’Seuraa rahaa’ voi olla salaliittoteoreetikkojen hokema, ja vihaan X:n kliseetä ”anna sen painua mieleen”, mutta kun arvostettua lastenlääkäriä neuvotaan olemaan matkustamatta bussilla ja kun edunvalvontajärjestöt pyrkivät kaikin keinoin häpäisemään huolellisen lääketieteellisen arvion, molemmat tuntuvat osuvan kohdalleen.”

The highly-regarded paediatrician who conducted the most thorough review ever undertaken on the medical evidence for transitioning gender-confused children has been advised not to travel on public transport for her own safety. 1/3https://t.co/tdtbkXyOAk

— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 20, 2024