Transuilta pääsyn kieltäminen naisurheiluun ”valkoista ylivaltaa ja patriarkaalisuutta” Amerikan suurimman feministijärjestön mukaan

Valkoinen ylivalta ja patriarkaalisuus selvästikin suojelevat naisia transuilta.

Merkittävien naisurheilijoiden julistettua aikovansa haastaa oikeuteen Yhdysvaltain yliopistourheilujärjestö NCAA:n tämän sallittua transumies ”Lia” Thomasin kilpailla heitä vastaan NCAAN uintimestaruuksissa, Amerikan suurin feministijärjestö, National Organization for women (NOW) on haukkunut kyseisiä naisurheilijoita sosiaalisessa mediassa ”naiseuden käyttämisestä aseena” edistääkseen ”valkoisen ylivallan ja patriarkaalisuuden” asiaa.

”Toistakaa perässämme: Naiseuden käyttäminen aseena toisia naisia vastaan on valkoinen ylivalta patriarkaalisuus työnsä äärellä. Uskotteleminen ihmisille, että naisten urheilussa ei ole sijaa transnaisille on nimenomaan valkoista ylivaltaa ja patriarkaalisuutta,” NOW oli kirjoittanut sosiaalisen median päivityksessään.

NOW poisti päivityksensä yhden kanteen NCAA:ta vastaan nostaneen naisurheilijan, uimari Riley Gainesin antaneensa vastauksessaan heidän ymmärtää harkitsevansa oikeustoimia NOW:ia vastaan päivityksen takia.

”Naisten asioita ajavan” NOW:in perustajat olivat juutalaiset Betty Friedan ja Muriel Fox, sekä musta nainen Shirley Chisholm.

Lähde: Breitbart