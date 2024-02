Ukraina tutkii yli 120 000 Venäjän väitettyä sotarikosta

Andriy Kostin puhui Reutersin kanssa Berliinissä järjestetyssä konferenssissa ja vakuutti, että Ukraina on ”tunnistanut jo 511 rikoksentekijää” ja ”jo [on] 80 tuomiota Ukrainan tuomioistuimissa”. Konferenssin jälkeen Kostin julkaisi X:n (aiemmin Twitter) kautta lausunnon, joka koski noin 120 000 sotarikoksen tutkimisen ”Herkules-kokoluokan tehtävää”. Kostin totesi seuraavaa:

”Me emme ole väsyneitä. Meillä on vain optimismia ja päättäväisyyttä. Keskeisiä periaatteitamme haasteisiin vastaamiseksi ovat tapausten priorisointi, nykyaikaisten välineiden ja tekniikoiden soveltaminen sekä yhteistyö kansainvälisten oikeusmekanismien ja kumppanivaltioiden kanssa. Rikoksentekijät eivät saa jäädä rankaisematta, riippumatta heidän arvoasteestaan ja asemastaan. Ukrainan tuomioistuimet käsittelevät tapauksia 12 venäläistä kenraalia vastaan. Ja niitä tulee lisää.”

