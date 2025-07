Valkoiset rakentavat ”vain valkoisille” tarkoitettuja siirtokuntia Yhdysvaltoihin

Ryhmä valkoisia on perustanut Arkansasiin siirtokunnan, johon hyväksytään vain valkoisia kristittyjä.

Ravendenin lähellä Arkansasissa sijaitseva 160 hehtaarin suuruinen yhteisö on nimeltään ”Return to the Land” (RTTL). Maahanmuuttoa, monikulttuurisuutta ja ”pakkointegraatiota” vastustava ryhmä perusti ensimmäisen siirtokuntansa Arkansasin Ozark-vuorille lokakuussa 2023. Siirtokunta perustettiin Eric Orwollin ja Peter Cserebyn toimesta.

Se on nimenomaisesti perustettu vain valkoisten siirtokunnaksi, josta suljetaan pois juutalaiset, ei-eurooppalaisten uskontojen seuraajat ja LGBTQ-henkilöt. Jäsenet valitaan eurooppalaisen syntyperän perusteella haastattelujen ja jäsenyysvalintaprosessien avulla.

Arkansasin siirtokunta käsittää 160 hehtaaria maata ja siellä asuu noin 40 asukasta, joilla on omat mökit, tiet, kaivot ja koulu aidalla rajatulla alueella.

Tammikuussa avattiin uusi alue, ja Ozark-vuorille on suunniteltu lisää laajennusta. RTTL harkitsee myös tulevaisuudessa alueen perustamista Appalache-vuorille.

Paikalla asuvat ja sadat muut ihmiset ympäri maailmaa ovat maksaneet jäsenyydestä. Osa jäsenistä on poliiseja ja liittovaltion agentteja, kertoo Sky News.

Sky Newsin haastattelussa Orwoll sanoo, että hän pitää enemmän Amerikasta, joka kohtasi ensimmäiset valkoiset uudisasukkaat 1600-luvulla.

”Tuntisin oloni siellä mukavammaksi, koska olen valkoinen ja maa näytti tältä, kun esi-isäni saapuivat tänne”, hän sanoo.

Orwoll kuvaili hanketta ”valkoisten linnoitukseksi”.

”Haluatko valkoisen kansakunnan? Haluatko rakentaa valkoisen kaupungin? Se on mahdollista. Me teemme sen”, sanoo ryhmän perustajajäsen Eric Orwoll videossa X-alustalla.

Do you want White cities again? Let's build them. pic.twitter.com/CsTbvZB6uf — Aarvoll (@Aarvoll_) March 13, 2025

RTTL kertoo, että sen toiminta on laillista, koska amerikkalaisilla on Orwollin mukaan oikeus ”perustaa vapaasti yhdistyksiä ja yhteisöjä haluamillaan perusteilla”.

Organisaatio on kuitenkin herättänyt voimakasta kritiikkiä muun muassa Arkansasin oikeusministeriltä Tim Griffiniltä, joka on nyt ilmoittanut tutkivansa ryhmää.

”Rotuerottelu ei kuulu Arkansasiin eikä mihinkään muuallekaan vapaassa yhteiskunnassa”, Griffin sanoo.

Myös valkoisia vastustavat järjestöt NAACP ja Anti-Defamation League (ADL) kritisoivat RTTL:ää. Jälkimmäinen ryhmä syyttää RTTL:ää ”pahaenteisten rotusyrjintämuotojen” elvyttämisestä.

Orwoll näkee RTTL:n ensimmäisenä monista vain valkoisille tarkoitetuista siirtokunnista, jotka rakennetaan Yhdysvaltoihin ja kansainvälisesti.

Tällä hetkellä rakennetaan kolmea muuta siirtokuntaa, joiden Orwoll näkee edistävän etnonationalistisen liikkeen tietä valtaan. RTTL pyrkii laajentamaan projektia Missouriin, luultavasti Springfieldin lähelle.

Lähde: Independent, Sky News

