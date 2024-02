Viron viranomaiset: Venäjä pelotteli virolaisministereitä vandalisoimalla näiden omaisuutta

Viron turvallisuuspoliisi on selvittänyt maan sisäministerin sekä yhden toimittajan autoja viime vuonna. Viranomaisten mukaan vandaalit toimivat Venäjän valtion nimissä.

Poliisin mukaan se on tunnistanut kymmenen henkeä, joista kuusi on putkassa. Heillä on yhteyksiä Venäjän turvallisuuspalveluun. Heidän tarkoitus oli pelotella Venäjä-vastaisia poliitikkoja ja toimittajia olemaan hiljaa sekä tekemään Venäjä-myönteisempää politiikkaa.

Autojen vandalisoinnin lisäksi joukko on vandalisoinut historiallisia muistomerkkejä, jotka muistavat vääriä tapahtumia Venäjän kannalta.

Lähde: ERR News