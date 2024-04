10 vuoden oikeustaistelun tulos Britanniassa: Lapsen raiskannut eritrealainen saa jäädä maahan

Raiskattuaan lapsen ja kulutettuaan 10 vuotta veronmaksajien rahoja oikeudenkäyntiinsä, eritrealainen sai lopulta luvan jäädä maahan.

Alaikäisen Iso-Britanniassa raiskannut eritrealaismies on välttänyt maasta karkottamisen voitettuaan 10 vuotta kestäneen oikeustaistelun sisäministeriötä vastaan.

Tuomarien päätöksen mukaan teinitytön raiskannutta miestä ei voi karkottaa takaisin Eritreaan koska tämä olisi hänen ihmisoikeuksiensa rikkomusta, sillä mies on aiemmin pakoillut kotimaassaan asevelvollisuutensa suorittamista ja saisi mahdollisesti rangaistuksen jos hän palaisi.

Tapaus on yksi monista ylemmän tuomioistuimen tekemistä kiistanalaisista päätöksistä maahanmuuttajien karkotuspäätöksien epäämiseen liittyen. Ylempi tuomioistuin on virallisten dokumenttien mukaan helmikuun ja maaliskuun välillä myös esimerkiksi antanut jamaikalaiselle huumekauppiaalle luvan jäädä maahan, vaikka tämä on karkotettu maasta jo kolme kertaa ja tullut laittomasti aina takaisin. Samoin eräs huumerikoksista tuomittu jamaikalaisnainen edelleen käy oikeustaistelua välttääkseen karkotuksen 22 vuotta myöhemmin hänen saavuttua maahan.

Sisäministeriö on kuitenkin ilmoittanut aikovansa kaksinkertaistaa ulkomaalaisten rikollisten karkottamisen sanoen: ”Jokaisen vankeuteen tuomitun rikollisen tulle joutua karkotetuksi heti tilaisuuden koittaessa.”

Maahanmuuttajarikollisten ihmisoikeuksista huolestuneet punatuomarit oletettavasti tulevat kuitenkin tekemään kaikkensa estääkseen tämän.

Lähde: Daily Mail