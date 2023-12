1,7 miljoonaa afganistanilaista karkotetaan Pakistanista EU:hun

Islamabadin hallitus on kyllästynyt afganistanilaisiin, jotka ovat vastuussa suurimmasta osasta maan itsemurhapommi-iskuista ja aiheuttavat monia sosiaalisia ongelmia. Nyt 1,7 miljoonaa aiotaan karkottaa – ja Saksa on jo ilmoittanut olevansa valmis ottamaan vastaan 44 000 heistä ja heidän perheistään, kirjoittaa Zeit.

Aiemmin viime viikolla afganistanilaisia täynnä ollut tilauslentokone laskeutui Saksaan sen jälkeen, kun Pakistanin hallitus oli asettanut sen matkalle EU-maahan.

Islamabad ilmoitti lokakuussa, että se karkottaisi joukkokarkotuksin 1,7 miljoonaa afganistanilaista laitonta maahanmuuttajaa vedoten yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen.

Saksalla on ollut Ruotsin tavoin suuria ongelmia yleisen järjestyksen kanssa, kun se on ottanut vastaan suuria määriä maahanmuuttajia kolmansista maista. Saksa ei silti ole huolestunut, vaan se on ilmoittanut olevansa valmis ottamaan vastaan ”haavoittuvassa asemassa olevat” afganistanilaiset Saksan maaperällä.

Saksan hallitus on luvannut, että 44 000 afganistanilaista toivotetaan tervetulleeksi Saksaan, jos he päättävät muuttaa sinne, ja että tällä ryhmällä on myös oikeus tuoda mukanaan perheensä. Saksan viranomaiset kannustavat nyt verkkosivuillaan ohjelman piiriin kuuluvia afganistanilaisia hakemaan EU:hun.