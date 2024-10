500 miljoonan euron bitcoin-aarre odottaa löytäjäänsä brittiläisellä kaatopaikalla

Insinööri James Howell haastaa Newportin kaupunginvaltuuston oikeuteen hukkaamansa muistitikun vuoksi. Tikulla on koodi, jolla pääsee käsiksi Howellin bitcoin- kukkaroon, jossa on 8 000 bitcoinia, tämän hetkiseltä arvoltaan noin puoli miljardia euroa.

Haasteessaan James Howell vaatii Newportia korvaamaan hänelle 495.314, 800 puntaa Newportin kaatopaikalle päätyneestä muistitikusta.

Todellisuudessa Howell ei havittele korvauksia, vaan korvausvaatimuksella painostetaan kaupunginvaltuustoa antamaan Howellille lupa kaivutöihin kaatopaikalla arvokkaan muistitikun löytämiseksi.

Howell on kerännyt ympärilleen joukon sijoittajia ja asiantuntijoita kaivutöitä varten. Joukossa on muun muassa Newportin entinen kaatopaikan johtaja, joka tietää minne ja milloin jätteitä on laitettu. Howellin mukaan hän tietää suurella varmuudella, että kaivattu muistitikku on Dockswayn kaatopaikan alueen 2 solussa 2.

”Hänellä (entisellä kaatopaikan johtajalla) on hyvin muistissa, mihin jätteitä laskettiin kesällä 2013”, Howell vakuuttaa.

Bicoin- kukkaron avaimen sisältävä muistitikku joutui kaatopaikalle erehdyksessä. Vuonna 2013 Howell järjesteli tavaroitaan, ja löysi pöytälaatikostaan kaksi samanlaista, 2,5 tuuman muistitikkua. Epähuomiossa hän laittoi bitcoin-kukkaron avaimen sisältävän muistitikun mustaan roskapussiin, ja pyysi silloista puolisoaan viemään tämän sekä toisen pussin jäteasemalle.

Vuonna 2013 muistitikun takana olevien 8 000 bitcoinin arvo oli alle miljoona euroa, mutta nousi kolmessa kuukaudessa lähes kymmeneen miljoonaan, ja ajan myötä noin 500 miljoonaan euroon.

Tajuttuaan virheensä, James Howell otti yhteyttä Newportin kaupunginvaltuustoon, ja tarjosi kaupungille 10% osuutta bitcoineista, mikäli saisi luvan kaivaa kaatopaikalla. Hän lupautui sijoittajien tuella maksamaan kaivutyöt itse.

Newportin valtuusto kuitenkin torjui ehdotuksen vedoten lakiin sekä ympäristölle koituvaan haittaan. Dockswayn kaatopaikalla on mittausten mukaan haitallinen määrä arsenikkia, asbestia ja muita myrkyllisiä aineita.

Asiaan liittyy myös juridinen kiista. Kaupungin lakimiesten mukaan 500 miljoonan muistitikku on lain mukaan Newportin kaupungin omaisuutta, kuten kaikki kunnan hoidettavaksi jätetyt roskat.

James Howell ja hänen lakimiehensä kiistävät tämän. He perustelevat Howellin omistusoikeutta sillä, että muistitikku joutui jätteisiin vahingossa.

Howellin kaivuryhmä arvioi Dockswayn kaatopaikan tutkimisen vievän 18-36 kuukautta, jonka jälkeiset ennallistamistyöt veisivät noin 12 kuukautta. Howell on tarjoutunut muuttamaan kaatopaikan omalla kustannuksellaan 12 hehtaarin laajuiseksi puistoksi.

Mikäli muistitikku löytyisi kaatopaikalta, asiantuntijat saavat bitcoin-kukkaron avaimen esiin 80% varmuudella, uskoo James Howell.

Kysymystä, saako James Howell ryhmineen luvan kaivaa ja etsiä Dockswayn kaatopaikalla, käsitellään tuomioistuimessa joulukuussa.

”Olemme valmiit valittamaan hovioikeuteen, ja menemään Korkeimpaan oikeuteen saakka. Tämän kokoluokan asian vuoksi teen kaiken mahdollisen. En oikeasti halunnut mennä oikeuteen, mutta minun oli pakko”, pohtii James Howell.

Kaivutyön kulujen, Newportin kaupungille lupaamansa 10% ja sijoittajien kanssa tekemänsä sopimuksen vuoksi Howell saisi muistitikun takana olevista bitcoineista itselleen 30%, mikäli muistitikku löytyy ja bitcoin- kukkaron avain saadaan esiin. Tämän hetken kurssin mukaan se on noin 150 miljoonaa euroa.

Newportin kaupungin mukaan Howell tuhlaa oikeudenkäynnillä veronmaksajien rahaa, jonka kaupunki voisi käyttää asukkaittensa palveluihin. Kaupunginvaltuuston mukaan yksityisille tahoille ei lain mukaan voida antaa lupaa kaivaa kunnallisella kaatopaikalla ympäristöhaittojen vuoksi.

Lähde Wales Online