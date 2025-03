Afganistanilainen tappoi kämppäkaverinsa ja raiskasi ruumiin

Jo ennen kämppäkaverinsa tappamista poliisi piti afgaania ”tikittävänä aikapommina”. Miehen kerrotaan toistuvasti ahdistelleen alaikäisiä tyttöjä sekä naisia seksuaalisesti. Hänet kuitenkin vapautettiin psykiatriselta osastolta.

Poliisit pidättivät kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneen ja Saksassa laittomasti oleskelevan afganistanilaisen turvapaikanhakijan karmeista rikoksista. Habib Rahman A:ta syytetään paitsi kämppäkaverinsa tappamisesta, myös vakavasta vainajan ruumiin häpäisystä.

Syytteen mukaan rikos tapahtui 8.-12. syyskuuta 2024 välisenä aikana heidän yhteisessä asunnossaan Auessa Saksin osavaltiossa. Maahanmuuttajan kerrotaan tappaneen kämppäkaverinsa, joka oli niin ikään afgaani. Mies hyökkäsi tämän kimppuun 19 puukoniskulla. Rikoksen tekovälineinä olivat veitsi, jonka terä oli 14,5 senttimetrin pituinen sekä ruuvimeisseli.

Murhan jälkeen syytetyn kerrotaan riisuneen elottoman ruumiin ja käyttäneen tätä seksuaalisesti hyväkseen useita kertoja, kun ruumis jäi asuntoon ja alkoi hajoamaan yhä enemmän. Tämän vuoksi afgaani joutuu vastaamaan myös vainajan ruumiin häpäisystä. Poliisi löysi ruumiin sen jälkeen, kun uhrin sisar oli ilmoittanut hänet kadonneeksi.

Afganistanilaisen väitetään asetelleen ruumiin silmiinpistävällä tavalla

Habib Rahman A. tunnusti oikeudessa ja vahvisti häntä vastaan esitetyt syytökset: ”Kaikki mitä on syytteessä, on totta”, tulkkia siteeraa Bild-lehti. Oikeussalista tulleen raportin mukaan Habib Rahman A:n pidättänyt poliisi kuvaili, että uhrin ruumis oli aseteltu asunnossa silmiinpistävästi. Alastoman ruumiin lantion alle oli laitettu tyyny niin, että pakarat olivat koholla.

Afganistanilainen oli jo ennestään poliisille tuttu: ”Habib Rahman A. oli aikapommi. Olimme olleet hänen kanssaan tekemisissä lähes päivittäin Aueessa kolmen viikon ajan. Hän ahdisteli toistuvasti naisia heidän iästään riippumatta”, eräs poliisi selittää. Häirinnän kohteeksi joutuneiden uhrien kerrotaan olleen 10-70-vuotiaita.

Syytetty joutui tällä välin psykiatriselle osastolle, mutta hänet vapautettiin jälleen. Asiantuntijoiden arvion mukaan hän ei ollut mielisairas, vaan hänellä oli poliisin mukaan vain ”lisääntynyt seksihalu”. Tuomiota odotetaan maaliskuussa.

Lähde: Junge Freiheit

