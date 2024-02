Alankomaat: Wilders vaatii syyrialaisen turvapaikanhakijan välitöntä karkottamista – mies kouri neljää pientä tyttöä hollantilaisessa kylpylälomakeskuksen uima-altaassa

Hollantilainen poliitikko Geert Wilders on vaatinut karkottamaan turvapaikanhakijan, joka on parhaillaan oikeudessa neljän 11-vuotiaan tytön seksuaalisesta hyväksikäytöstä alankomaalaisessa kylpylälomakeskuksessa.

Yhteensä 10 nuorta tyttöä ja naista teki viime vuonna valituksen 29-vuotiasta syyrialaista turvapaikanhakijaa vastaan sen jälkeen, kun tämän väitettiin kohdistaneen hyökkäyksensä Zandvoortissa sijaitsevan Center Parcs -lomakeskuksen naisvieraiden kimppuun ja kourineen heitä.

Hart van Nederland kertoi, kuinka osa tytöistä oli saanut miehen tunnustelemaan takapuoltaan, kun taas toiset väittivät, että maahanmuuttaja oli puristanut jalkansa heidän vyötärönsä ympärille ja painanut sukupuolielimensä heidän lantiotaan vasten.

Poliisi oli paikalla kohteessa väitettyjen rikosten tapahtumahetkellä, ja asiasta tehtiin perusteellinen tutkinta, ja valvontakameran kuvamateriaalin mukaan mies oli useaan otteeseen menossa suoraan kohti uima-altaassa olevia nuoria tyttöjä.

WATCH: 🇳🇱 "Look at their attitude towards women, towards, homosexuals, towards Jews, Christians, and those leaving Islam."

Dutch election winner @GeertWildersPVV tells the Dutch parliament that he will allow Muslims living in the Netherlands to continue to frequent mosques

