Amerikassa suunnitteilla laki kansalaisuuden antamisesta kaikille armeijassa palveleville maahanmuuttajille

Eläköitynyt Yhdysvaltain armeijan eversti varoittaa suunnitteilla olevan lain olevan vaaraksi Amerikalle.

Amerikan armeijassa palvellut eläköitynyt eversti Douglas MacGregor, lyttäsi ehdotukset lakimuutoksesta, joka antaisi maahanmuuttajille automaattisesti kansalaisuuden jos nämä palvelevat Yhdysvaltain armeijassa.

MacGregor kuvaili kongressin jäsenen, Pat Ryanin esittelemän ”Courage to serve” -lakiehdotuksen olevan peräsin ”Washingtonin ideologisesta kuplasta.” Hänen mukaansa lakiehdotus on käytännössä ”suunnitelma rekrytoida väkeä, joilla ei ole mitään yhteyttä amerikkalaisiin ja joka aseistaa heidät ja lähettää nämä sortamaan meitä.”

”He eivät ole amerikkalaisia, eikä heille tehtyjen haastatteluiden perusteella kellään heistä ole tavoitteenakaan olla amerikkalaisia. Heidän tavoitteenaan on vain päästä osaksi kulutuskoneistoa. Saada pääsylippu, ilmaista rahaa, ilmainen puhelin, ilmainen kuljetus, ilmainen ruoka ja ilmainen terveydenhuolto,” MacGregor oli sanonut Tucker Carlssonin haastattelussa ja jatkanut:

”Suurin ongelma tässä on Washingtonin ideologinen kupla, ja he ovat päättäneet uudelleen muotoilla maailman kuvaksi, joka on olemassa vain heidän mielissään. Olen kuunnellut joitakin lausuntoja Valkoisesta talosta ja minulle tulee väkisinkin mieleen se kuuluisa lainaus Vietnamin sodasta: pelastaaksemme kylän, meidän piti tuhota se.”

Yhdysvaltain armeija jäi suunnitellusta rekrytoitavien määrästä 41 000 jälkeen viime vuonna ja palvelevien määrä onkin alhaisin 80 vuoteen.

Lähde: Daily Mail