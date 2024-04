Belgia tutkii venäläistä vaikuttamisverkostoa, jonka epäillään maksaneen EU:n lainsäätäjille

Belgian liittovaltion syyttäjä on aloittanut tutkinnan EU:n lainsäätäjistä, joita syytetään maksujen vastaanottamisesta Venäjä-mielisen propagandan levittämisestä.

Pääministeri Alexander De Croo kertoi perjantaina toimittajille, että Belgian tiedustelupalvelut olivat vahvistaneet, että ”useissa Euroopan maissa toimii Venäjä-myönteinen häirintäverkosto”, joka on ”syytteeseen asetettava” maassa.

Tšekin viranomaisten hiljattain johtama tutkimus paljasti, että Euroopan parlamentissa Brysselissä istuvat lainsäätäjät olivat saaneet rahaa Moskovan tukemalta vaikuttamisoperaatiolta ”edistääkseen” sen propagandaa unionissa.

”Käteismaksut eivät tapahtuneet Belgiassa, mutta vaikuttamistoimet kyllä”, De Croo sanoi.

”Koska Belgia on EU:n toimielinten kotipaikka, meillä on velvollisuus puolustaa jokaisen kansalaisen oikeutta vapaaseen ja turvalliseen äänestämiseen”, hän lisäsi.

Tämä tapahtuu hieman yli kaksi kuukautta ennen kuin EU:n äänestäjät käyvät äänestämässä 720 jäsentä Euroopan parlamenttiin, ja samalla pelätään yhä enemmän, että Kremlin edustajat voisivat käyttää tietojen manipulointia demokraattisen äänestyksen vääristämiseksi.

Kolme Euroopan parlamentin suurimmista ryhmistä – keskusta-vasemmistolaiset sosialistit ja demokraatit, keskustalainen Renew Europe ja vihreät – ovat vaatineet nopeaa tutkimusta, ja parlamentin lehdistöpalvelut ovat vahvistaneet Euronewsille, että ne ”tutkivat” väitteitä.

De Croo ei pystynyt täsmentämään, kuinka monta EU:n lainsäätäjää voi joutua syytteeseen, mutta tiedusteluviranomaisiin viitanneet tšekkiläiset tiedotusvälineet ovat kertoneet, että syytökset koskevat poliitikkoja Saksasta, Ranskasta, Puolasta, Belgiasta, Alankomaista ja Unkarista.

Tšekin tutkimukset johtivat kahden henkilön ja Voice of Europe -uutisyhtiön, jonka kautta venäläisoperaatio oli tutkijoiden mukaan kanavoitu, rankaisemiseen.

”Äärioikeistolaista” Vaihtoehto Saksalle -puoluetta (AfD) edustava Euroopan parlamentin jäsen Maximilian Krah on ottanut kantaa asiaan oltuaan yhteydessä Voice of Europe -yhtiöön ja väittänyt, että vaikka hän on antanut haastatteluja yhtiölle, hän ei ole hyötynyt siitä taloudellisesti.

”Ei ole mitään erityistä väitettä siitä, että minulle olisi maksettu mistään näistä”, Krah sanoi X:ssä. ”Tämä osoittaa, mitä pitää ajatella tämänhetkisestä kampanjasta: Ei mitään!”

Belgia kehottaa EU:ta tehostamaan toimiaan

De Croo sanoi keskustelleensa tutkinnasta Euroopan parlamentin puhemiehen Roberta Metsolan sekä komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa ja pyytäneensä Eurojustia, joka on EU:n rikosoikeudellisen yhteistyön virasto, ”kokoontumaan ja keskustelemaan tästä asiasta pikaisesti”.

De Croo haluaa myös tutkia, voivatko sekä Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) että Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) valtuudet sallia ”syytteen nostamisen” tapauksessa.

”Jos näin ei ole, meidän pitäisi laajentaa näitä valtuuksia”, hän lisäsi.

Belgian viranomaiset tutkivat parhaillaan myös laajaa korruptioskandaalia, johon liittyy Euroopan parlamentin jäseniä ja muita parlamentin virkamiehiä, joita syytetään käteisvarojen saamisesta vastineeksi poliittisen vaikutusvaltansa käyttämisestä Qatarin, Marokon ja Mauritanian virkamiesten hyväksi.

Tutkinta on kuitenkin ollut myllerryksessä ja asettanut Belgian oikeuslaitoksen koetukselle, sillä edellinen syyttäjä joutui eroamaan, koska häntä syytettiin puolueettomuudesta.

Belgian tutkinnan lukuisat epäonnistumiset ovat saaneet monet leimaamaan tapauksen nimellä ”Belgium-gate”.

De Croo sanoi, että hänen viranomaisensa ovat edelleen ”omistautuneita” tehtävälleen ”konsensuksen rakentajina” ja jatkavat työskentelyä ”ei vain Belgian vaan koko EU:n etujen mukaisesti”.

Hän kannatti Tšekin ehdotusta harkita EU:n laajuisten pakotteiden määräämistä propagandaverkostoon kytköksissä oleville henkilöille, mutta sanoi, että myös lahjuksia ”vastaanottavat” henkilöt on tutkittava osana Belgian tutkintaa.

