Berliinin poliisi etsii ”miesoletettua” roistoa

Väkivaltaisuudet ovat lisääntyneet pääkaupungissa, ja raiskauksia ja puukotuksia tapahtuu lähes päivittäin. Berliinin poliisi on kuitenkin asettanut woke-prioriteetteja. Arabipukuiset homovastaiset roistot ovat nyt turvallisuusviranomaisten mukaan ”miesoletettuja”.

Kuukausia homofobisen hyökkäyksen jälkeen Berliinin poliisi on käynnistänyt ajojahdin, jossa se kuvailee tekijöitä ”miesoletetuiksi”. Termi on vasemmistolainen woke-neologismi, jonka tarkoituksena on ilmaista, että on syrjivää luokitella ihmisiä heidän ulkonäkönsä perusteella.

Kuvien ja vaatetuksen perusteella hyökkääjät ovat miespuolisia arabimaahanmuuttajia. Konkreettisesti epäiltyjen väitetään Berliinin poliisin mukaan solvanneen 32-vuotiasta miestä homofobisesti viime vuoden kesäkuun lopulla ja hyökänneen sitten fyysisesti hänen kimppuunsa kolmestaan.

Poliisit kuvailivat hyökkääjiä noin 17-vuotiaiksi, noin 1,70 metriä pitkiksi, normaalirakenteisiksi ja tummahiuksisiksi. Poliisit eivät ilmeisesti itse huomanneet yhden epäillyn silmiinpistävää arabialaistyylistä vaatetusta.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Berliinin poliisi on herättänyt huomiota vasemmistolaisilla tempauksilla. Raiskauksia ei lähtökohtaisesti julkisteta, ja epäiltyjen kansalaisuudet ja maahanmuuttotaustat salataan järjestelmällisesti, kuten Suomessakin. Samaan aikaan väkivaltarikollisuus Saksan pääkaupungissa jatkaa kasvuaan.

Lähde: Junge Freiheit