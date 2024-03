Britannia: Laittomia maahanmuuttajia ei kiinnosta pääministerin varoitukset – rajanylityksissä ennätyslukemat

Sunakin mukaan maahanmuuttosuunnitelma on hyvässä vauhdissa, mutta kriitikot epäilevät, että karkotuslennot eivät koskaan lähde liikkeelle.

Britannian konservatiivinen pääministeri Rishi Sunak vakuuttaa, että hänen suunnitelmansa laittoman maahanmuuton estämiseksi on ”oikeilla jäljillä”. Mutta laittomat siirtolaiset itse – ja erityisesti ne, joille maksetaan valtavia summia heidän kuljettamisestaan – eivät selvästikään kuuntele.

Kun rajakeskustelut jatkuivat parlamentissa keskiviikkona, Englannin kanaalin yli Britanniaan saapui enemmän siirtolaisia kuin minään muuna päivänä tähän mennessä tänä vuonna. Määrä oli 514, mikä ylitti aiemmin tässä kuussa kirjatun 401:n ennätyksen.

Yhtä siirtolaista on myös ilmoitusten mukaan puukotettu pienessä veneessä, johon oli ahtautunut 60 ihmistä. Tämä on jälleen yksi synkkä esimerkki siitä, miten kalliiksi ministerit ovat tulleet, kun he ovat epäonnistuneet Kanaalin ylitysongelman ratkaisemisessa.

Ruanda-suunnitelmalla, joka on Sunakin epäonnistuneiden pyrkimysten keskiössä laittoman maahanmuuton pysäyttämiseksi, on tarkoitus estää nämä ylitykset lähettämällä laittomasti saapuneet afrikkalaiseen valtioon turvapaikkakäsittelyä varten. Ensimmäinen lento peruttiin viime hetkellä kaksi vuotta sitten oikeustoimien vuoksi. Sen jälkeen Sunakin hallitus on käyttänyt miljoonia puntia järjestelmään, mutta se ei ole onnistunut karkottamaan yhtään maahanmuuttajaa.

Hänen suunnitelmansa kaatui jälleen keskiviikkona, kun parlamentin ylähuone, kieltäytyi hyväksymästä lakia ja äänesti seitsemästä vesittävästä tarkistuksesta, joita Sunak oli yrittänyt vastustaa.

Lehdistö raportoi nyt, että ensimmäinen karkotuslento Ruandaan lähtee toukokuun sijasta vasta kesäkuussa. Mutta tämäkin päivämäärä vaikuttaa epätodennäköiseltä. Itse asiassa UKIP-puolueen entinen johtaja Nigel Farage, joka on pitkään arvostellut konservatiivihallituksia siitä, että ne eivät ole saaneet laittomia maahanmuuttajia kuriin, sanoi tällä viikolla, että vaikka lainsäädäntö menisi läpi, lennot eivät todennäköisesti koskaan lähde.

The National -lehden mukaan, jonka tunnuslause on ”Maailmassa on rajoja. Meidän tarinoillamme ei ole” , on koeteltu konservatiivipuolueen löysää otetta laittomasta maahanmuutosta. Yli 3 500 Kanaalin siirtolaista on tehnyt vaarallisen matkan Britanniaan tänä vuonna. Muiden raporttien mukaan heitä on yli 4 000, mikä on 10 prosenttia enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

Niin huono kuin hänen saavutuksensa tässä asiassa onkin, Sunak vaatii edelleen, että työväenpuolue – jota hän syytti yrityksistä ”viivyttää, häiritä tai tuhota Ruanda-suunnitelma” – tekee vielä huonompaa työtä.

Lähde: European Conservative