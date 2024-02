Britannia: Yli 70 prosenttia transsukupuolisista vangeista on tuomittu seksuaali- tai väkivaltarikoksista

Yli 70 prosenttia Britanniassa olevista transsukupuolisista vangeista suorittaa tuomiota seksuaalirikoksista ja väkivaltarikoksista, hallituksen luvut ovat paljastaneet. Väkivaltarikosten määrä mekkoa pitävien miesvankien joukossa osoittaa, miksi heidän ei pitäisi olla naisten vankiloissa, sanovat naisten oikeuksien puolustajat

Ainakin 181 kappaletta 244 transsukupuolisesta vangista, yli 74 prosenttia, on vankilassa rikoksista, jotka sisältävät raiskauksen, alaikäisten lasten pakottamisen seksiin, törkeän ruumiinvamman tai ryöstön.

Jopa 144 transsukupuolista naista, miehiä jotka identifioituvat naisiksi, on sijoitettu miesten vankiloihin, kun taas viisi on tällä hetkellä naisten vankiloissa – mukaan lukien ainakin yksi korkean turvallisuustason laitos, jossa pidetään murhaajia ja terroristeja.

Oikeusministeriön julkaisemat luvut paljastavat myös, että 25 transsukupuolista miestä, naisia jotka identifioituvat miehiksi, sijaitsee naisten vankiloissa ja heidät on tuomittu väkivaltarikoksista ja seksuaalirikoksista. Vain vuosi sitten heitä oli alle viisi, Oikeusministeriön mukaan.

Luvut julkaistiin sen jälkeen, kun entinen naisvanki kertoi Telegraphille, kuinka yksi transnainen korkean turvallisuustason naisten vankilassa jatkuvasti kiusasi muita vankeja.

Nainen sanoi: ”Kukaan osastollani – mukaan lukien vankilan henkilökunta – ei pitänyt sopivana, että transnainen sijoitettiin naisten vankilaan. Lähes kaikki pitivät häntä uhkana.”

”Hän oli täydellinen painajainen. Hän ei ollut valtavan suuri, mutta erittäin atleettinen ja vahva ja hänellä oli kaikki miehen fyysiset piirteet. Hän oli kiusankappale ja hyvin uhkaava ja pelottava. Luulen, että hän oli täysin tietoinen siitä, että oli fyysisesti paljon vahvempi kuin kaikki naiset osastolla ja käytti sitä hyväksi.”

”Usko, että hänet olisi pitänyt sijoittaa miesten vankilaan, oli yksimielinen, ei vain vankien vaan myös henkilökunnan keskuudessa.”

”Hän oli erittäin häiritsevä, työntyi jonoon joka aamu, kun ihmiset jonottivat lääkkeitään tai ruoka-aikoina. Tämä johti usein tappeluihin ja paljon tarpeettomaan stressiin ympäristössä, joka oli aina jännittynyt. Vankilassani oli paljon erittäin vaarallisia vankeja. Jaoin osaston murhaajien ja terroristien sekä naisten kanssa, jotka olivat syyllistyneet joissakin erittäin väkivaltaisiin rikoksiin. Jännite oli käsin kosketeltava suurimman osan ajasta, joten tarvittiin vain yksi kipinä laukaista koko tilanne. Hänet siirrettiin lopulta osastoltamme toiseen, koska hänestä oli tullut liian vaikea hallita.”

Rhona Hotchkiss, entinen vankilanjohtaja, sanoi kokemuksensa perusteella, että useimmat transnaisten vangit muuttivat sukupuoltaan vain joutuessaan tekemisiin oikeusjärjestelmän kanssa. Hän sanoi myös, että luvut osoittivat, miksi miehet, jotka identifioituvat naisiksi, tulisi sijoittaa vain miesten vankiloihin.

”Se on aina ongelma, kun miehet, jotka identifioituvat naisiksi, ovat naisten vankiloissa. Kyse ei ole välttämättä aina fyysisestä uhasta, jonka he kokevat, vaan uudelleen traumatisoitumisesta, koska monet vankilassa olevat naiset ovat jo traumatisoituneita miesten käsissä. Valtaosa miehistä, jotka identifioituvat transsukupuolisiksi vankilassa, ei tehnyt niin ennen kuin he joutuivat tekemisiin oikeusjärjestelmän kanssa.”

Jostain syystä ”trans-oikeuksia” ajavat järjestöt eivät halua ottaa kantaa sukupuolisekoilun käytännön vaikutuksiin, kuten miesten menestymiseen naisurheilussa tai naisvankien pakottamiseen elämään suljetussa tilassa rikoksiin syyllistyneiden miesten kanssa.

Lähde: Telegraph