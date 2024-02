Britannian Työväenpuolueella suunnitelmissa työntää 32 miljardia vuosittain ”vihreään investointiin”

Puolueen johtaja on sanonut rahan olevan ”epätoivoisesti tarpeeseen.”

Britannian Työväenpuolue suunnittelee työntävänsä 28 miljardia puntaa (32,8 miljardia euroa) veronmaksajien rahaa vuosittain ”vihreisiin sijoituskohteisiin.”

Puolueen johtaja Keir Starmer oli haastattelussa sanonut massiivisen rahasumman olevan ”epätoivoisesti tarpeeseen,” jotta maa saavuttaisi” ”puhtaan energian” vuoteen 2030 mennessä.

Suunnitelmaa on kuitenkin veivattu edestakaisin ja puolue on samaan aikaan myös antanut lausunnon, että he eivät sitoutuisikaan 28 miljardin punnan suunnitelmaan. Kyseessä epäillään olevan yritys vedota mahdollisimman moneen äänestäjään tulevia eduskuntavaaleja silmällä pitäen. Puolueen sanotaan haluavan voittaa ”ympäristöajattelijat” puolelleen samalla kun he pyrkivät miellyttämään muita ryhmiä sanomalla, että eivät sitoudu kalliisiin suunnitelmiin. Konservatiivipuolue on antanut samanlaisia lausuntoja.

Oletettavasti kuitenkin jonkinlainen summa ”vihreään investointiin” tullaan lyömään läpi vaikka se ei olisikaan 28 miljardia puntaa. Todennäköisesti sovitut miljardit käytetään oikeasti ekologisten tekojen sijaan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen.

Lähde: European Conservative