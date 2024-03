Brittiläinen maisema voi herättää ”synkkiä kansallismielisiä tunteita”, väittää museo

Cambridgen Fitzwilliam-museo kiistää olevansa ”woke”-propagandan lobbaaja, vaikka maalauksiin on laitettu varoitusmerkinnät.

Cambridgen yliopiston alaisuudessa toimiva brittiläinen museo on uudistanut historiallisten maalaustensa merkinnät, joista yhdessä varoitetaan, että Britannian maaseutua kuvaavat maalaukset voivat herättää ”synkkiä kansallismielisiä tunteita” niissä, jotka niitä katsovat.

Tämä järjetön muutos on osa Fitzwilliam-museon viime viikolla uudelleen avaamia gallerioita, jotka perustuvat teemoihin (”Miehet katsovat naisia”, ”Siirtolaisuus ja liikehdintä” ja ”Identiteetti”) eikä kronologiaan, joka sijoittaisi historialliset maalaukset modernien taideteosten rinnalle.

Uuden ”Nature”(Luonto)-osaston kyltissä lukee:

”Myös maisemamaalaukset ovat aina liittyneet kansalliseen identiteettiin. Maisemaa pidettiin suorana yhteytenä menneisyyteen ja siten kansakunnan olemuksen todellisena heijastuksena.”

Tähän asti tekstissä kaikki on hyvin. Kyltissä kuitenkin todetaan edelleen, ilmeisen paheksuvasti, että ”maalaukset, joissa näkyy Englannin kumpuilevia kukkuloita tai Ranskan reheviä peltoja, vahvistivat uskollisuutta ja ylpeyttä kotimaata kohtaan”.

”Hampstead Heath” -kyltti, joka on yksi romanttisen realismimaalarin John Constablen monista öljyväriluonnoksista alueesta (jota hän alkoi ihailla ja jonne hänet myöhemmin haudattiin), vie asian vielä askeleen pidemmälle.

Siinä väitetään, että teoksen herättämässä isänmaallisuudessa on ”pimeä puoli”, sillä se ”antaa ymmärtää, että vain niillä, joilla on historiallinen side maahan, on oikeus kuulua siihen”.

Maaseutua pidetään ”rasistisena kolonialistisena valkoisena tilana”

The Telegraph -lehdelle puhuessaan Fitzwilliamin johtaja Luke Syson sanoi, että uudenkarheat kyltit ”viittaavat joihinkin uusiin tapoihin katsoa, vaatimatta kuitenkaan niiden noudattamista”, ja torjui kritiikin, jonka mukaan museo olisi muuttunut ”wokeksi”.

”Osallistavuuden ja edustavuuden ei pitäisi olla kiistanalaista, vaan sen pitäisi olla rikastuttavaa”, Syson sanoi. ”Haluaisin mielelläni ajatella, että on olemassa tapa kertoa näistä laajemmista, osallistavammista historioista, joka ei tunnu siltä, että se edellyttää vastaiskua niiltä, jotka yrittävät ehdottaa, että kaikki kiinnostus nais- tai väritaiteilijoiden töihin – tai aiheisiin, jotka vievät meidät LGBT-kulttuurin maailmaan – on ”radikaalia tyylikkyyttä” tai sitä, mitä nykyään kutsuttaisiin ”wokeksi”.”

The Telegraphin mukaan maalauksen (ja muidenkin) sosiaalista oikeudenmukaisuutta korostavat kyltit tulivat vähän sen jälkeen, kun ympäristöjärjestö Wildlife and Countryside Link valitti lainsäätäjille, että Britannian maaseutua pidetään ”rasistisena kolonialistisena valkoisena tilana”.

Ympäristöjärjestö väittää ”monimuotoisuutta ja rasisminvastaisuutta koskevassa lausunnossaan”:

”Saasteiden ja muiden ympäristöongelmien vaikutukset kohdistuvat usein raskaimmin etnisiin vähemmistöyhteisöihin, joiden on epätodennäköisempää elää terveellisessä ympäristössä rotuerojen vuoksi.”

Järjestö jättää kertomatta, miten kokonaisia ”etnisten vähemmistöjen” [eli ei-valkoisten] yhteisöjä on voinut olla olemassa 1700-luvun maaseutuenglannissa, jotta se ei heikentäisi omaa väitettään.

Lontoossa sijaitsevan Museums Associationin (voittoa tavoittelematon järjestö, joka ”kampanjoi sosiaalisesti sitoutuneiden museoiden puolesta”) johtaja Sharon Heal totesi blogikirjoituksessaan viime vuonna, että järjestö oli ”kaksinkertaistanut” ponnistelunsa ”tukeakseen laajempaa sektoria käsittelemään imperiumin perintöä, myös rasismia, museoissa”.

Hänen ryhmänsä omisti 20 000 puntaa (noin 25 500 dollaria) erilaisille rasisminvastaisille aloitteille ja teki ”dekolonisaatiosta” ”keskeisen osan” eettisissä säännöissään.

Fitzwilliamin museoiden ”Equity, Diversity and Inclusion” (Tasa-arvo, Monimuotoisuus ja Osallistaminen) -osion perusteella, jossa se sanoo pyrkivänsä ”olemaan aktiivisesti rasisminvastainen teoissa – ei vain sanoissa”, kampanja näyttää kannattaneen.

Toistaiseksi Englannin veronmaksajat maksavat Arts Council Englandin kautta edelleen tällaisten hankkeiden laskun, sillä ne edistävät oman kansakuntansa historian vähättelyä, ellei suoranaista demonisointia. ”Missä tahansa”, joiden joukossa on Englannin nykyinen ja tuleva eliitti, kuten Mary Harrington huomautti Unheard-kolumnissaan, tuntevat kuitenkin varmasti olonsa kotoisaksi ”uudessa ja parannetussa” Fitzwilliam-museossa.

Lähde: European Conservative